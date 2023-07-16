Райс рассказал о роли Артеты в своем решении перейти в "Арсенал"

Полузащитник Деклан Райс рассказал о роли главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты в своем решении присоединиться к "канонирам".

Ранее в субботу "Арсенал" подтвердил приобретение Райса у "Вест Хэма" за рекордные для своего клуба 105 миллионов фунтов.



Райс в восторге от того, что будет работать вместе с Артетой, и ожидает, что Микель поможет ему стать более классным игроком.



"Для меня многое значит, как Микель трудится, насколько здесь молод каждый, какая здесь энергия вокруг клуба и какая задача стоит перед нами по возвращению "Арсенала" на заслуженное место. Я знаю, что фанаты этого по-настоящему хотят. Будучи игроком, я по-настоящему голоден до успеха и хочу провести свои лучшие годы в этом великом клубе".



"Я так взволнован, что буду работать с Микелем. Он говорит сам за себя. Благодаря документальному фильму от Amazon вы видели, как он работает со своими игроками. Он хорош не только как тренер, но и в плане психологии, в плане улучшения игроков. Он стал огромным фактором в моем решении перейти сюда".



"Я знаю, что он поможет мне играть в свою лучшую игру. Я знаю, что должен вывести свою игру на новые уровни, и я чувствую, что он тот тренер, который выведет меня на эти уровни. Я по-настоящему взволнован, что буду работать с ним", — сообщил Райс официальному веб-сайту "Арсенала".