"Эвертон" попросил у МЮ 70 млн. фунтов за Пикфорда
Перед тем, как вступить в переговоры о покупке голкипера "Интера" Андре Онана, "Манчестер Юнайтед" пытался заполучить Джордана Пикфорда из "Эвертона".
В данный момент переговоры "Юнайтед" по Онана находятся в завершающей стадии. Андре обойдется "красным дьяволам" примерно в 43 миллиона фунтов.
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, изначально целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на замену для покинувшего клуб Давида Де Хеа был 29-летний Пикфорд.
Установив контакт с "Эвертоном", "Юнайтед" обнаружил, что "ириски" хотят за первого номера сборной Англии аж 70 млн. фунтов.
"Юнайтед" столько заплатить оказался не готов, но быстро нашел альтернативу Пикфорду в лице Онана, который уже на следующей неделе может присоединиться к команде Тен Хага.
16.07.2023 08:00
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Проржал в голос. Опять за этого недоголкипера Эвертон ломит неадекватные деньги. Он так и продолжит совершать по 3-5 результативных ошибки за сезон и держать Эвертон в районе зоны вылета. Обменяли бы на Хендерсона и радовались жизни.
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