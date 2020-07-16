"Эвертон" попросил у МЮ 70 млн. фунтов за Пикфорда

Перед тем, как вступить в переговоры о покупке голкипера "Интера" Андре Онана, "Манчестер Юнайтед" пытался заполучить Джордана Пикфорда из "Эвертона".

В данный момент переговоры "Юнайтед" по Онана находятся в завершающей стадии. Андре обойдется "красным дьяволам" примерно в 43 миллиона фунтов.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, изначально целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на замену для покинувшего клуб Давида Де Хеа был 29-летний Пикфорд.



Установив контакт с "Эвертоном", "Юнайтед" обнаружил, что "ириски" хотят за первого номера сборной Англии аж 70 млн. фунтов.



"Юнайтед" столько заплатить оказался не готов, но быстро нашел альтернативу Пикфорду в лице Онана, который уже на следующей неделе может присоединиться к команде Тен Хага.