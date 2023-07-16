"Вест Хэм" нацелился на Магуайра

"Вест Хэм" попытается переманить капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

В субботу "Вест Хэм" завершил продажу своего капитана Деклана Райса в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов и теперь готов начать тратить эти деньги.



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет не только восполнить потерю Райса, но и укрепить центр обороны, а Магуайр занимает высокое место в списке его целей.



Магуайр не был основным игроком "Юнайтед" в минувшем сезоне, а вскоре, как ожидается, лишится и капитанской повязки.



Как утверждает The Telegraph, Магуайр по-прежнему счастлив в "Юнайтед" и верит, что ему по силам вернуть место в стартовом составе, однако "Вест Хэм" предпримет попытку переубедить Харри.



На данной стадии "Вест Хэм" предпочитает аренду 30-летнего англичанина, нежели постоянный трансфер.