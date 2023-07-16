Сандро Тонали. Футбольный мазохист и новый Гаттузо

Сандро Тонали "Ньюкасл Юнайтед" провернули очередной трансфер, который можно назвать самым громким для клуба за последние годы. "Сороки" подписали полузащитника "Милана" Сандро Тонали, отдав за него 55 миллионов фунтов.

В самом "Ньюкасле" признают, что эта сделка пока что является самой громкой с момента прихода инвесторов из Саудовской Аравии, хоть за Александера Исака "сороки" заплатили в свое время чуть больше. Все дело в том, что в "Ньюкасл" приходит игрок "Милана" и сборной Италии, полуфиналист Лиги Чемпионов.

Было несколько ступенек на трансферном рынке, которые преодолел "Ньюкасл" с тех пор, как пришли новый владельцы. Сначала они приобрели только выигравшего Ла Лигу с "Атлетико" защитника сборной Англии Кирана Триппьера, заявив о своих амбициях. Затем эти амбиции были закреплены трансферами Бруно Гимараэса и Свена Ботмана — игроков, полных таланта и потенциала, которых перехватили у более солидных на тот момент клубов. Наконец, был побил трансферный рекорд "Ньюкасла" в случае с Александером Исаком в момент, когда травмировался Каллум Уилсон, и команда остро нуждалась в нападающем. При этом немного переплатили "сороки" только за Исака, а в остальных случаях платили правильную цену за правильного игрока.

Покупка Тонали вписывается в эту стратегию — он, как и Гимараэс, Ботман и Исак, молод (23 года) и решил провести свои лучшие годы в Тайнсайде, который впервые за 20 лет почувствует вкус футбола Лиги Чемпионов. Тонали — игрок, который приходит из стана полуфиналиста Лиги Чемпионов, недавно был победителем Серии А и при других обстоятельствах остался бы в "Милане" навсегда. Но "Ньюкасл" сейчас интереснее для него с точки зрения развития карьеры.

После многих лет прозябания на "воде и хлебе" "Ньюкасл" потратил огромные деньги за последние два года, но это немного не то, чего ждали от инвесторов из Саудовской Аравии те люди, которые знакомы со стратегией Суверенного инвестиционного фонда, владеющего "сороками", в других видах спорта. Они просто купили гольф с потрохами, но в футболе ведут себя не по-арабски скромно.

Отчасти руководители "Ньюкасла" находятся в рамках финансового фейр-плей и не могут тратить гигантские суммы, даже если бы захотели. "Мы говорили это тысячу раз — ФФП является для нас ограничением", — говорит высокопоставленный руководитель из "Ньюкасла". Но в целом поведение "сорок" на трансферном рынке все равно является очень здравым и прагматичным.

"У нас есть стратегия", — повторяет босс, пожелавший остаться неизвестным, в интервью The Athletic. "Это не случайно. Мы выбираем крупных игроков, но цена должна быть разумной, и все зависит от наших потребностей. Мы ни в коем случае не собираемся подписывать игроков только ради громкого имени. Намерение состоит в том, чтобы получить правильного игрока с правильным характером на правильную позицию — и в хороше форме. Сандро — выдающийся трансфер, но самое главное, что он, как и другие парни, верит в наш проект".

"Ньюкасл" мог бы потянуть и трансфер Деклана Райса, но пока что считает такие траты, как 100 миллионов фунтов на трансфер игрока и 200,000 фунтов неделю на его зарплату, несвоевременными. Подход "сорок" заключается в том, чтобы расти постепенно.

Сандро Тонали "Есть надежда, что Тонали будет так же хорош, как Райс, а может быть, и лучше. Мы хотим быть первыми, но хотим пройти этот путь правильно. Мы не тратим деньги, как "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал" — наш подход немного отличается".

Полузащита была приоритетом для Эдди Хау на трансферном рынке этим летом, и ему нужен был кто-то, кто немного разгрузит Бруно Гимараэса в центре поля. Из шести матчей, которые бразилец пропустил в прошлом сезоне, "сороки" не выиграли ни одного — это яркая иллюстрация важности бразильца для "сорок" и его незаменимости. "У нас отличные игроки в полузащите, но если Бруно не будет играть, мы проиграем".

"Ньюкасл" может немного переплатить, когда нуждается в игроке из-за травмы другого исполнителя (Исак) или высоко оценивает талант молодого игрока (Гордон), но не готов этого делать в случае, если интересный игрок играет на той позиции, которая не является приоритетной для усиления. Именно потому Джеймс Мэддисон, хоть и был долгосрочной целью "сорок", все же оказался в "Тоттенхэме".

Трансферный комитет "Ньюкасла", в который входят ключевые директора, а также Хау, спортивный директор Дэн Эшуорт, глава селекционного отдела Стив Никсон и глава скаутинга первой команды Энди Хоу, составил список целей, более желательных, чем другие. Тонали был на вершине этого списка. "Подобно подписанию Исака, мы действительно не думали, что сможем его заполучить", — говорит высокопоставленный руководитель. "Сандро — звезда "Милана". Он живет и дышит клубом. Мы не ожидали".

Итак, что случилось? На неделе, стартовавшей 12 июня, официальные лица "Милана" находились в Лондоне с обычной миссией по сбору разведывательных данных, чтобы спланировать свой подход к трансферному окну. "Челси" говорил с ними о Тонали примерно во время полуфинала Лиги Чемпионов и пришел, вооруженный списком из трех своих игроков, которых они могли предложить в качестве разменной монеты. "Милану" были интересны эти игроки, и речь, скорее всего, шла о Зийеше, Пулишиче и Лофтус-Чике.

В "Ньюкасле" зашевелились. Они понимали, что, если сначала смогут убедить игрока, то будет возможность убедить "Милан" заключить сделку. "Все изменилось, поэтому мы работали соответственно", — говорит босс. Внутри они снова поговорили и перепроверили свой анализ набора навыков и характера Тонали. Именно в этот момент подключился Ясир Аль-Румайян, глава Суверенного фонда Саудовской Аравии и президент "Ньюкасла".

Зеленый свет был дан — сделку вели Эшуорт, Никсон и Энди Хоу совместно с главным тренером "Ньюкасла" — утечек быть не могло. Вскоре после увольнения технического директора Паоло Мальдини, легенды клуба, продажа Тонали была особенно болезненной для "Милана", в то время как "Ньюкасл" отчаянно пытался избежать аукциона за Тонали.

Интересно, что именно тогда появился интерес "Ньюкасла" к Феликсу Нмече из "Вольфсбурга" и Николо Барелле из миланского "Интера". Оба игрока были в списке желаний Хау, но Нмеча, игрок сборной Германии, рассматривался как запасной вариант, в то время как Барелла также был в шорт-листе, но с "Интером" не велись существенные переговоры о Барелле, и "Ньюкасл" не поручил ни одному агенту говорить с ними. Это была лишь дымовая завеса.

Поскольку внимание общественности было приковано к Барелле, "Ньюкасл" действовал быстро и незаметно. Отсутствие слухов означало отсутствие давления на "Милан". К небольшому удивлению людей из "Ньюкасла", учитывая, что Тонали всю жизнь был связан с клубом — "родился миланистом, сыном отца-миланиста, который водил его в фан-сектор "Милана" с детства" — их расспросы показали, что игрок с искренним энтузиазмом относился к возможности перейти в Премьер-Лигу и взять на себя задачу превратить "Ньюкасл" в соискателя трофеев.

Именно тогда "Ньюкасл" и начал действовать. Менеджмент "сорок" понимал, что "Милан" хочет продать игрока как можно дороже и избежать негодования болельщиков. Потому умение "Ньюкасла" действовать без шума и желание провернуть сделку быстро и сделало для "Милана" предложение "сорок" приоритетным. "Челси" отвалился сам собой, потому что заключить сделку с обменом Тонали на несколько игроков "синих" можно было только за несколько недель. Не было торгов и аукциона — "Ньюкасл" получил приоритетного для себя игрока "без шума и пыли".

Во вторник, 20 июня, "Ньюкасл" выдвинул стартовое предложение в размере 50 миллионов евро (43 миллиона фунтов, 54.5 миллиона долларов). К среде Эшуорт и Никсон провели личные переговоры в Милане в отеле Palazzo Parigi с представителем игрока Джузеппе Рисо — агентом и бывшим официантом, раньше работавшим в ресторанах, которые часто посещают крупнейшие руководители итальянского футбола.

Сумма приблизилась к 70 миллионам евро с надбавками, поскольку "Милан" торговался за структуру, которая могла бы принести им 80 миллионов евро в течение срока действия контракта Тонали (пять лет с опционом на шестой). Что касается "Ньюкасла", они настаивали на том, что первоначальный взнос в размере около 60 миллионов евро представляет собой достойную цену для игрока его уровня.

В пятницу Рисо и Никсон отправились в отель итальянской молодежи в Клуж-Напоке, чтобы встретиться с Тонали и согласовать личные условия контракта. По возвращении в Италию Рисо признал, что трансфер был более или менее завершен, за исключением "бюрократии". "Это отличная сделка, и "Ньюкасл" — идеальный проект для Тонали", — сказал он. "Ньюкасл" любой ценой хотел заполучить Сандро. Он станет важным игроком для "сорок".

Сандро Тонали "Ньюкасл" получает игрока, который будет напарником Бруно Гимараэса в центре поля. Они одинаково искусны в работе на оборону и продвижении мяча вперед и будут использовать лучшее друг в друге, чтобы создать идеальную связку.

Кумиром Тонали в детстве был Рино Гаттузо, и это заметно, если взглянуть на игру Сандро — в нем сочетаются мужество и дух бойца, который были у Дженнаро, но технически Тонали одарен намного больше. В "Брешии", где начиналась его карьера, его также сравнивали с Андреа Пирло, и это тоже уместно — особенно, если говорить о поздней стадии карьеры Пирло, когда он стал "опорным плеймейкером".

Многие партнеры по команде называют Тонали "футбольным мазохистом", так как перед важными матчами он полностью отключается от всего, что не связано с футболом — только тренировки, строжайшая диета, никаких соцсетей, игр и даже, если перед игрой случается его день рождения, он ограничится куском торта и одной свечкой.

На поле Тонали — прямое воплощение всех планов тренера, и его тактическая выучка удивит Эдди Хау даже с учетом того, что все итальянцы сильны в этом компоненте. Есть некоторые сомнения по части способности Тонали быстро привыкнуть к более динамичному английскому футболу, но с таким напарником, как Гимараэс, ему будет просто адаптироваться.

Сергей Бабарика, по материалам The Athletic, специально для FAPL.ru


Метки Милан, Ньюкасл, статьи, Тонали

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2023 06:00

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  1. mata-hazard 16.07.2023 06:47 # mata-hazard
    692к каклов погибло с начала СВО. Большая часть из них была просто отловлена на улице и отправлена на смерть. Кто успел убежать из украины сейчас сидят и ржут над теми, кто не смог покинуть свою родину. Некоторые, такие как кк1000-7 специально наносили себе увечие, чтобы стать инвалидами и их не взяли на фронт. Кк1000-7 отрезал себе член. Но его отчиму член и не нужен, ему нужна дырка от жопы кк1000-7.

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  2. burnley 16.07.2023 06:22 # burnley
    Уж лучше чем Райс за 105 лямов.

    Вообще, с учётом ухода Фабиньо, прямо сейчас у Ньюкасла вторая лучшая полузащита лиги, после Сити.

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