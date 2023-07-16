Сандро Тонали. Футбольный мазохист и новый Гаттузо

"Ньюкасл Юнайтед" провернули очередной трансфер, который можно назвать самым громким для клуба за последние годы. "Сороки" подписали полузащитника "Милана" Сандро Тонали, отдав за него 55 миллионов фунтов.

В самом "Ньюкасле" признают, что эта сделка пока что является самой громкой с момента прихода инвесторов из Саудовской Аравии, хоть за Александера Исака "сороки" заплатили в свое время чуть больше. Все дело в том, что в "Ньюкасл" приходит игрок "Милана" и сборной Италии, полуфиналист Лиги Чемпионов.



Было несколько ступенек на трансферном рынке, которые преодолел "Ньюкасл" с тех пор, как пришли новый владельцы. Сначала они приобрели только выигравшего Ла Лигу с "Атлетико" защитника сборной Англии Кирана Триппьера, заявив о своих амбициях. Затем эти амбиции были закреплены трансферами Бруно Гимараэса и Свена Ботмана — игроков, полных таланта и потенциала, которых перехватили у более солидных на тот момент клубов. Наконец, был побил трансферный рекорд "Ньюкасла" в случае с Александером Исаком в момент, когда травмировался Каллум Уилсон, и команда остро нуждалась в нападающем. При этом немного переплатили "сороки" только за Исака, а в остальных случаях платили правильную цену за правильного игрока.



Покупка Тонали вписывается в эту стратегию — он, как и Гимараэс, Ботман и Исак, молод (23 года) и решил провести свои лучшие годы в Тайнсайде, который впервые за 20 лет почувствует вкус футбола Лиги Чемпионов. Тонали — игрок, который приходит из стана полуфиналиста Лиги Чемпионов, недавно был победителем Серии А и при других обстоятельствах остался бы в "Милане" навсегда. Но "Ньюкасл" сейчас интереснее для него с точки зрения развития карьеры.



После многих лет прозябания на "воде и хлебе" "Ньюкасл" потратил огромные деньги за последние два года, но это немного не то, чего ждали от инвесторов из Саудовской Аравии те люди, которые знакомы со стратегией Суверенного инвестиционного фонда, владеющего "сороками", в других видах спорта. Они просто купили гольф с потрохами, но в футболе ведут себя не по-арабски скромно.



Отчасти руководители "Ньюкасла" находятся в рамках финансового фейр-плей и не могут тратить гигантские суммы, даже если бы захотели. "Мы говорили это тысячу раз — ФФП является для нас ограничением", — говорит высокопоставленный руководитель из "Ньюкасла". Но в целом поведение "сорок" на трансферном рынке все равно является очень здравым и прагматичным.



"У нас есть стратегия", — повторяет босс, пожелавший остаться неизвестным, в интервью The Athletic. "Это не случайно. Мы выбираем крупных игроков, но цена должна быть разумной, и все зависит от наших потребностей. Мы ни в коем случае не собираемся подписывать игроков только ради громкого имени. Намерение состоит в том, чтобы получить правильного игрока с правильным характером на правильную позицию — и в хороше форме. Сандро — выдающийся трансфер, но самое главное, что он, как и другие парни, верит в наш проект".



"Ньюкасл" мог бы потянуть и трансфер Деклана Райса, но пока что считает такие траты, как 100 миллионов фунтов на трансфер игрока и 200,000 фунтов неделю на его зарплату, несвоевременными. Подход "сорок" заключается в том, чтобы расти постепенно.



"Есть надежда, что Тонали будет так же хорош, как Райс, а может быть, и лучше. Мы хотим быть первыми, но хотим пройти этот путь правильно. Мы не тратим деньги, как "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал" — наш подход немного отличается".



Полузащита была приоритетом для Эдди Хау на трансферном рынке этим летом, и ему нужен был кто-то, кто немного разгрузит Бруно Гимараэса в центре поля. Из шести матчей, которые бразилец пропустил в прошлом сезоне, "сороки" не выиграли ни одного — это яркая иллюстрация важности бразильца для "сорок" и его незаменимости. "У нас отличные игроки в полузащите, но если Бруно не будет играть, мы проиграем".



"Ньюкасл" может немного переплатить, когда нуждается в игроке из-за травмы другого исполнителя (Исак) или высоко оценивает талант молодого игрока (Гордон), но не готов этого делать в случае, если интересный игрок играет на той позиции, которая не является приоритетной для усиления. Именно потому Джеймс Мэддисон, хоть и был долгосрочной целью "сорок", все же оказался в "Тоттенхэме".



Трансферный комитет "Ньюкасла", в который входят ключевые директора, а также Хау, спортивный директор Дэн Эшуорт, глава селекционного отдела Стив Никсон и глава скаутинга первой команды Энди Хоу, составил список целей, более желательных, чем другие. Тонали был на вершине этого списка. "Подобно подписанию Исака, мы действительно не думали, что сможем его заполучить", — говорит высокопоставленный руководитель. "Сандро — звезда "Милана". Он живет и дышит клубом. Мы не ожидали".



Итак, что случилось? На неделе, стартовавшей 12 июня, официальные лица "Милана" находились в Лондоне с обычной миссией по сбору разведывательных данных, чтобы спланировать свой подход к трансферному окну. "Челси" говорил с ними о Тонали примерно во время полуфинала Лиги Чемпионов и пришел, вооруженный списком из трех своих игроков, которых они могли предложить в качестве разменной монеты. "Милану" были интересны эти игроки, и речь, скорее всего, шла о Зийеше, Пулишиче и Лофтус-Чике.



В "Ньюкасле" зашевелились. Они понимали, что, если сначала смогут убедить игрока, то будет возможность убедить "Милан" заключить сделку. "Все изменилось, поэтому мы работали соответственно", — говорит босс. Внутри они снова поговорили и перепроверили свой анализ набора навыков и характера Тонали. Именно в этот момент подключился Ясир Аль-Румайян, глава Суверенного фонда Саудовской Аравии и президент "Ньюкасла".



Зеленый свет был дан — сделку вели Эшуорт, Никсон и Энди Хоу совместно с главным тренером "Ньюкасла" — утечек быть не могло. Вскоре после увольнения технического директора Паоло Мальдини, легенды клуба, продажа Тонали была особенно болезненной для "Милана", в то время как "Ньюкасл" отчаянно пытался избежать аукциона за Тонали.



Интересно, что именно тогда появился интерес "Ньюкасла" к Феликсу Нмече из "Вольфсбурга" и Николо Барелле из миланского "Интера". Оба игрока были в списке желаний Хау, но Нмеча, игрок сборной Германии, рассматривался как запасной вариант, в то время как Барелла также был в шорт-листе, но с "Интером" не велись существенные переговоры о Барелле, и "Ньюкасл" не поручил ни одному агенту говорить с ними. Это была лишь дымовая завеса.



Поскольку внимание общественности было приковано к Барелле, "Ньюкасл" действовал быстро и незаметно. Отсутствие слухов означало отсутствие давления на "Милан". К небольшому удивлению людей из "Ньюкасла", учитывая, что Тонали всю жизнь был связан с клубом — "родился миланистом, сыном отца-миланиста, который водил его в фан-сектор "Милана" с детства" — их расспросы показали, что игрок с искренним энтузиазмом относился к возможности перейти в Премьер-Лигу и взять на себя задачу превратить "Ньюкасл" в соискателя трофеев.



Именно тогда "Ньюкасл" и начал действовать. Менеджмент "сорок" понимал, что "Милан" хочет продать игрока как можно дороже и избежать негодования болельщиков. Потому умение "Ньюкасла" действовать без шума и желание провернуть сделку быстро и сделало для "Милана" предложение "сорок" приоритетным. "Челси" отвалился сам собой, потому что заключить сделку с обменом Тонали на несколько игроков "синих" можно было только за несколько недель. Не было торгов и аукциона — "Ньюкасл" получил приоритетного для себя игрока "без шума и пыли".



Во вторник, 20 июня, "Ньюкасл" выдвинул стартовое предложение в размере 50 миллионов евро (43 миллиона фунтов, 54.5 миллиона долларов). К среде Эшуорт и Никсон провели личные переговоры в Милане в отеле Palazzo Parigi с представителем игрока Джузеппе Рисо — агентом и бывшим официантом, раньше работавшим в ресторанах, которые часто посещают крупнейшие руководители итальянского футбола.



Сумма приблизилась к 70 миллионам евро с надбавками, поскольку "Милан" торговался за структуру, которая могла бы принести им 80 миллионов евро в течение срока действия контракта Тонали (пять лет с опционом на шестой). Что касается "Ньюкасла", они настаивали на том, что первоначальный взнос в размере около 60 миллионов евро представляет собой достойную цену для игрока его уровня.



В пятницу Рисо и Никсон отправились в отель итальянской молодежи в Клуж-Напоке, чтобы встретиться с Тонали и согласовать личные условия контракта. По возвращении в Италию Рисо признал, что трансфер был более или менее завершен, за исключением "бюрократии". "Это отличная сделка, и "Ньюкасл" — идеальный проект для Тонали", — сказал он. "Ньюкасл" любой ценой хотел заполучить Сандро. Он станет важным игроком для "сорок".



"Ньюкасл" получает игрока, который будет напарником Бруно Гимараэса в центре поля. Они одинаково искусны в работе на оборону и продвижении мяча вперед и будут использовать лучшее друг в друге, чтобы создать идеальную связку.



Кумиром Тонали в детстве был Рино Гаттузо, и это заметно, если взглянуть на игру Сандро — в нем сочетаются мужество и дух бойца, который были у Дженнаро, но технически Тонали одарен намного больше. В "Брешии", где начиналась его карьера, его также сравнивали с Андреа Пирло, и это тоже уместно — особенно, если говорить о поздней стадии карьеры Пирло, когда он стал "опорным плеймейкером".



Многие партнеры по команде называют Тонали "футбольным мазохистом", так как перед важными матчами он полностью отключается от всего, что не связано с футболом — только тренировки, строжайшая диета, никаких соцсетей, игр и даже, если перед игрой случается его день рождения, он ограничится куском торта и одной свечкой.



На поле Тонали — прямое воплощение всех планов тренера, и его тактическая выучка удивит Эдди Хау даже с учетом того, что все итальянцы сильны в этом компоненте. Есть некоторые сомнения по части способности Тонали быстро привыкнуть к более динамичному английскому футболу, но с таким напарником, как Гимараэс, ему будет просто адаптироваться.



Сергей Бабарика, по материалам The Athletic, специально для FAPL.ru