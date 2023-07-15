Аарон Рэмси вернулся в "Кардифф"

Бывший полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси вернулся в свой родной "Кардифф".

В апреле 2007 Рэмси стал самым молодым дебютантом в истории "Кардиффа", сыграв за первую команду в возрасте 16 лет и 123 дней. Этот рекорд держится до сих пор.



Однако уже летом 2008 Арсен Венгер забрал Рэмси в "Арсенал", где Аарон провел следующие 11 лет, вернувшись в "Кардифф" на правах аренды на вторую половину сезона 2011/12.



В 2019 Рэмси свободным агентом ушел в "Ювентус", где проявить себя не сумел. Прошлым летом Аарон разорвал свой контракт с итальянским грандом и отправился в "Ниццу".



После всего одного сезона во Франции Рэмси решил вернуться в "Кардифф", заключив с клубом Чемпионшипа контракт на два года.



Помимо 32-летнего капитана сборной Уэльса, контракт с "Кардиффом" сегодня подписал и его сын Сонни Рэмси, который занимается в академии "ласточек".