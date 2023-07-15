Тухель намекнул, что "Бавария" "приложит все усилия" для покупки Кейна

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель намекнул, что его клуб "приложит все усилия" для приобретения нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В последние дни спекуляции насчет возможного перехода Кейна в "Баварию" резко активизировались — чемпионы Бундеслиги почувствовали, что трансфер Харри теперь реалистичен.



На своей пресс-конференции в субботу Тухель отказался обсуждать Кейна, но дал понять, что "Бавария" делает все возможное для приобретения капитана сборной Англии.



"У меня очень скучный ответ: я не комментирую игроков, которые не с нами".



"Хорошо известно, что мы ищем 9-го номера. Если нам удастся отыскать того, кто подходит нам, тогда мы приложим все усилия. Если нам не удастся никого отыскать, мы довольны имеющимися игроками. Но нам нужно быть терпеливее", — цитирует Тухеля Evening Standard.