Майк Дин покидает роль арбитра VAR
Судейский корпус объявил об уходе Майка Дина с поста арбитра VAR.
Напомним, прошлым летом Дин завершил карьеру рефери в поле и перешел на работу в видеостудии.
В своей новой роли 55-летний Дин отметился несколькими грубыми ошибками, и по ходу сезона пресса сообщала, что возглавляемый Ховардом Уэббом судейский корпус недоволен Майком.
В конце концов сегодня судейский корпус объявил о расставании с Дином. Организация Уэбба пожелала Майку "всех успехов в будущем".
Добавим, Дин обслужил свыше 550 матчей в Премьер-Лиге после своего дебюта в высшем дивизионе в 2000 году. Также Майк получал назначения на финалы Кубка Англии в 2008 и Кубка Лиги в 2011.
15.07.2023 21:00
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Последние комментарии:
Как две сестры - любовь и боль
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Посадить на бутылку пожизненно этого пидораса.
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"ты косячный, поэтому уволен. желаем всех успехов в будущем".
забавная формулировка.
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