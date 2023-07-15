Майк Дин покидает роль арбитра VAR

Судейский корпус объявил об уходе Майка Дина с поста арбитра VAR.

Напомним, прошлым летом Дин завершил карьеру рефери в поле и перешел на работу в видеостудии.



В своей новой роли 55-летний Дин отметился несколькими грубыми ошибками, и по ходу сезона пресса сообщала, что возглавляемый Ховардом Уэббом судейский корпус недоволен Майком.



В конце концов сегодня судейский корпус объявил о расставании с Дином. Организация Уэбба пожелала Майку "всех успехов в будущем".



Добавим, Дин обслужил свыше 550 матчей в Премьер-Лиге после своего дебюта в высшем дивизионе в 2000 году. Также Майк получал назначения на финалы Кубка Англии в 2008 и Кубка Лиги в 2011.