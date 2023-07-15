Майк Дин покидает роль арбитра VAR

Майк Дин Судейский корпус объявил об уходе Майка Дина с поста арбитра VAR.

Напомним, прошлым летом Дин завершил карьеру рефери в поле и перешел на работу в видеостудии.

В своей новой роли 55-летний Дин отметился несколькими грубыми ошибками, и по ходу сезона пресса сообщала, что возглавляемый Ховардом Уэббом судейский корпус недоволен Майком.

В конце концов сегодня судейский корпус объявил о расставании с Дином. Организация Уэбба пожелала Майку "всех успехов в будущем".

Добавим, Дин обслужил свыше 550 матчей в Премьер-Лиге после своего дебюта в высшем дивизионе в 2000 году. Также Майк получал назначения на финалы Кубка Англии в 2008 и Кубка Лиги в 2011.


Метки VAR, Дин, рефери

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2023 21:00

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  1. alexomck 15.07.2023 21:15 # alexomck
    Как две сестры - любовь и боль

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  2. bad-crew 15.07.2023 21:09 # bad-crew
    Посадить на бутылку пожизненно этого пидораса.

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  3. danilych89 15.07.2023 21:09 # danilych89
    "ты косячный, поэтому уволен. желаем всех успехов в будущем".
    забавная формулировка.

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