Джонни Эванс тренируется с "Юнайтед"

Защитник Джонни Эванс поддерживает физическую форму со своим бывшим клубом "Манчестер Юнайтед".

Эванс является продуктом академии "Юнайтед", куда он прибыл в 2004 году. Джонни провел почти 200 матчей за "красных дьяволов", выиграв три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



Пути Эванса и "Юнайтед" разошлись летом 2015, когда Эванс отправился в "Вест Бромвич". Спустя три года Джонни перешел в "Лестер", за который выступал до истечения своего контракта в конце июня.



По информации Manchester Evening News, последнюю неделю Эванс посещал базу "Юнайтед" в Каррингтоне, где тренировался с первой командой и молодежью.



Боссы "Юнайтед" решили, что присутствие такого опытного игрока рядом пойдет на пользу молодежи, однако речи о том, что доступный свободным агентом 35-летний североирландец получит контракт, пока не идет.