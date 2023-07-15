"Интер" не будет покупать Лукаку
"Интер" отказался от приобретения нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.
До сих пор "Интер" считался главным претендентом на Лукаку, да и сам Ромелу не делал секрета из своего желания вернуться на "Сан-Сиро".
Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что после неудачных попыток договориться с "Челси" о постоянном трансфере Лукаку "Интер" решил отказаться от сделки.
При этом интерес у Лукаку все еще сохраняет "Ювентус", готовый заплатить 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов) за 30-летнего бельгийца, но сперва клубу из Турина нужно избавиться от Душана Влаховича.
При этом Влахович, вопреки слухам, не вызывает интереса у "Челси".
Теперь Лукаку придется прибыть на базу "Челси" в Кобхэме в понедельник, но ожидается, что Ромелу будет тренироваться отдельно — клуб по-прежнему настроен продать игрока.
15.07.2023 19:00
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Ммм помню как пенсы обмазывались после его приобретения, пилили схемки, что то говорили про династию и гегемонию)) эхх вернуться бы в те времена и пололировать с этих каличей…
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