"Интер" не будет покупать Лукаку

Ромелу Лукаку "Интер" отказался от приобретения нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

До сих пор "Интер" считался главным претендентом на Лукаку, да и сам Ромелу не делал секрета из своего желания вернуться на "Сан-Сиро".

Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что после неудачных попыток договориться с "Челси" о постоянном трансфере Лукаку "Интер" решил отказаться от сделки.

При этом интерес у Лукаку все еще сохраняет "Ювентус", готовый заплатить 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов) за 30-летнего бельгийца, но сперва клубу из Турина нужно избавиться от Душана Влаховича.

При этом Влахович, вопреки слухам, не вызывает интереса у "Челси".

Теперь Лукаку придется прибыть на базу "Челси" в Кобхэме в понедельник, но ожидается, что Ромелу будет тренироваться отдельно — клуб по-прежнему настроен продать игрока.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 159

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bangladesh 15.07.2023 19:08 # bangladesh
    Ммм помню как пенсы обмазывались после его приобретения, пилили схемки, что то говорили про династию и гегемонию)) эхх вернуться бы в те времена и пололировать с этих каличей…

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: