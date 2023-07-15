"Интер" не будет покупать Лукаку

"Интер" отказался от приобретения нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

До сих пор "Интер" считался главным претендентом на Лукаку, да и сам Ромелу не делал секрета из своего желания вернуться на "Сан-Сиро".



Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что после неудачных попыток договориться с "Челси" о постоянном трансфере Лукаку "Интер" решил отказаться от сделки.



При этом интерес у Лукаку все еще сохраняет "Ювентус", готовый заплатить 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов) за 30-летнего бельгийца, но сперва клубу из Турина нужно избавиться от Душана Влаховича.



При этом Влахович, вопреки слухам, не вызывает интереса у "Челси".



Теперь Лукаку придется прибыть на базу "Челси" в Кобхэме в понедельник, но ожидается, что Ромелу будет тренироваться отдельно — клуб по-прежнему настроен продать игрока.