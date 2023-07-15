"Бавария" ожидает подписать Кейна в ближайшие две-три недели
"Бавария" ожидает оформить приобретение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в ближайшие две-три недели.
На текущей неделе в Лондоне побывала делегация "Баварии", проведя переговоры с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви насчет трансфера 29-летнего Кейна.
Как утверждает Sky Sport Germany, "Бавария" все увереннее в приобретении Кейна — в Мюнхене чувствуют, что Леви не будет рисковать потерей своего лучшего игрока бесплатно через год.
Источник, близкий к процессу переговоров, ожидает, что в конце июля или начале августа "Бавария" сможет оформить приобретение Кейна.
В противном случае "Бавария" будет готова вернуться через год, чтобы подписать капитана сборной Англии свободным агентом.
15.07.2023 18:00
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Леви, спасай карьеру Кейна) Отдай его уже
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