"Бавария" ожидает подписать Кейна в ближайшие две-три недели

"Бавария" ожидает оформить приобретение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в ближайшие две-три недели.

На текущей неделе в Лондоне побывала делегация "Баварии", проведя переговоры с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви насчет трансфера 29-летнего Кейна.



Как утверждает Sky Sport Germany, "Бавария" все увереннее в приобретении Кейна — в Мюнхене чувствуют, что Леви не будет рисковать потерей своего лучшего игрока бесплатно через год.



Источник, близкий к процессу переговоров, ожидает, что в конце июля или начале августа "Бавария" сможет оформить приобретение Кейна.



В противном случае "Бавария" будет готова вернуться через год, чтобы подписать капитана сборной Англии свободным агентом.