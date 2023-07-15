"Ливерпуль" определил четырех полузащитников на замену Фабиньо
"Ливерпуль" составил шорт-лист их четырех полузащитников на замену покидающему клуб Фабиньо.
Ранее днем стало известно, что "Ливерпуль" не берет Фабиньо с собой на тренировочный сбор в Германию.
По информации Sky Sports, такое решение было принято после того, как "Ливерпуль" получил насчет Фабиньо предложение в 40 миллионов фунтов от "Аль-Иттихада".
Фабиньо получил разрешение, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию на медобследование и обсудить детали личного контракта, а "Ливерпуль" уже работает над заменой для 29-летнего игрока сборной Бразилии.
Сообщается, что в шорт-листе "Ливерпуля" значатся Ромео Лавиа из "Саутгемптона", Калвин Филлипс из "Манчестер Сити", Райан Гравенберх из "Баварии" и Софьян Амрабат из "Фиорентины".
А вот покупать полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо "Ливерпуль", вопреки слухам, не планирует.
15.07.2023 15:00
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Филлипс стекло, Амрабат не впечатляет. Двух других растить еще нужно.
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Ливерпуль кажется надолго в ЛЕ
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Рил список каличей
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