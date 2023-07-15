"Ливерпуль" определил четырех полузащитников на замену Фабиньо

Фабиньо "Ливерпуль" составил шорт-лист их четырех полузащитников на замену покидающему клуб Фабиньо.

Ранее днем стало известно, что "Ливерпуль" не берет Фабиньо с собой на тренировочный сбор в Германию.

По информации Sky Sports, такое решение было принято после того, как "Ливерпуль" получил насчет Фабиньо предложение в 40 миллионов фунтов от "Аль-Иттихада".

Фабиньо получил разрешение, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию на медобследование и обсудить детали личного контракта, а "Ливерпуль" уже работает над заменой для 29-летнего игрока сборной Бразилии.

Сообщается, что в шорт-листе "Ливерпуля" значатся Ромео Лавиа из "Саутгемптона", Калвин Филлипс из "Манчестер Сити", Райан Гравенберх из "Баварии" и Софьян Амрабат из "Фиорентины".

А вот покупать полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо "Ливерпуль", вопреки слухам, не планирует.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 15.07.2023 15:36 # alexomck
    Филлипс стекло, Амрабат не впечатляет. Двух других растить еще нужно.

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  2. armyanoyeb77 15.07.2023 15:14 # armyanoyeb77
    Ливерпуль кажется надолго в ЛЕ

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  3. gerrard08 15.07.2023 15:10 # gerrard08
    Рил список каличей

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