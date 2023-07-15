Фабиньо приблизился к уходу из "Ливерпуля"

Фабиньо Полузащитник Фабиньо приблизился к уходу из "Ливерпуля", не попав в число игроков, которые отправляются на тренировочный сбор в Германию.

Ранее на текущей неделе появилась информация, что возглавляемый Нуну Эшпириту Санту "Аль-Иттихад" готов заплатить 40 миллионов фунтов за Фабиньо.

По информации BBC, к вечеру пятницы "Ливерпуль" не получал предложений насчет Фабиньо. Несмотря на это, было принято решение, что 29-летний бразилец не поедет с командой Юргена Клоппа в Германию.

А вот капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, которого тоже связывают с переездом в Саудовскую Аравию, вошел в число 32 игроков, которых Клопп берет с собой.

Добавим, свой первый предсезонный матч "Ливерпуль" сыграет в ближайшую среду против "Карлсруэ".


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2023 14:00

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  1. gerrard08 15.07.2023 14:39 # gerrard08
    Смешанные чувства.
    Еще 2-3 года назад был машиной которая все разрушала и збс могла передачу тонкую отдать, а то и забить очень важные голы. Но прошлый сезон у него был абсолютно провальным. С учетом того что большинство бразилов к 30 забивают хер стараться, то наверное, будет рационально принять предложение. Но с другой стороны вообще нет внятных опорников разрушителей на рынке. Мелкий Лавия особо не обнадеживает, честно говоря.

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  2. electric 15.07.2023 14:27 # electric
    Был лучшим опорником эйпиэл в своё время, как кракен своими щупальцами делал отборы. Но теперь он по сути бесполезен. 40 лямов за него будет за счастье!
    КНЯЗИ!!!

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  3. takernotagiver 15.07.2023 14:14 # takernotagiver
    Я думал, ему далеко за тридцать. А он еще достаточно молод

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  4. meshuggah 15.07.2023 14:10 # meshuggah
    Все ссут на подзалупаль

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  5. felix-the-cat 15.07.2023 14:06 # felix-the-cat
    Уже получили 40 миллионов фунтов за него :)

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