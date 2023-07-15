Полузащитник Фабиньо приблизился к уходу из "Ливерпуля", не попав в число игроков, которые отправляются на тренировочный сбор в Германию.

Ранее на текущей неделе появилась информация, что возглавляемый Нуну Эшпириту Санту "Аль-Иттихад" готов заплатить 40 миллионов фунтов за Фабиньо.



По информации BBC, к вечеру пятницы "Ливерпуль" не получал предложений насчет Фабиньо. Несмотря на это, было принято решение, что 29-летний бразилец не поедет с командой Юргена Клоппа в Германию.



А вот капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, которого тоже связывают с переездом в Саудовскую Аравию, вошел в число 32 игроков, которых Клопп берет с собой.



Добавим, свой первый предсезонный матч "Ливерпуль" сыграет в ближайшую среду против "Карлсруэ".