Фабиньо приблизился к уходу из "Ливерпуля"
Полузащитник Фабиньо приблизился к уходу из "Ливерпуля", не попав в число игроков, которые отправляются на тренировочный сбор в Германию.
Ранее на текущей неделе появилась информация, что возглавляемый Нуну Эшпириту Санту "Аль-Иттихад" готов заплатить 40 миллионов фунтов за Фабиньо.
По информации BBC, к вечеру пятницы "Ливерпуль" не получал предложений насчет Фабиньо. Несмотря на это, было принято решение, что 29-летний бразилец не поедет с командой Юргена Клоппа в Германию.
А вот капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, которого тоже связывают с переездом в Саудовскую Аравию, вошел в число 32 игроков, которых Клопп берет с собой.
Добавим, свой первый предсезонный матч "Ливерпуль" сыграет в ближайшую среду против "Карлсруэ".
15.07.2023 14:00
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Смешанные чувства.
Еще 2-3 года назад был машиной которая все разрушала и збс могла передачу тонкую отдать, а то и забить очень важные голы. Но прошлый сезон у него был абсолютно провальным. С учетом того что большинство бразилов к 30 забивают хер стараться, то наверное, будет рационально принять предложение. Но с другой стороны вообще нет внятных опорников разрушителей на рынке. Мелкий Лавия особо не обнадеживает, честно говоря.
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Был лучшим опорником эйпиэл в своё время, как кракен своими щупальцами делал отборы. Но теперь он по сути бесполезен. 40 лямов за него будет за счастье!
КНЯЗИ!!!
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Я думал, ему далеко за тридцать. А он еще достаточно молод
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Все ссут на подзалупаль
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Уже получили 40 миллионов фунтов за него :)
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