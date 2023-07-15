Марку Силва не соглашается на новый контракт с "Фулхэмом"

"Фулхэму" не удается договориться со своим главным тренером Марку Силвой о новом контракте.

Силва возглавил "Фулхэма" два года назад, в своем первом же сезоне уверенно выиграв Чемпионшип. В минувшей кампании Марку тоже проявил себя с лучшей стороны, финишировав с "дачниками" на 10-м месте в Премьер-Лиге.



Сейчас у Силвы остается только один год по контракту, а все попытки "Фулхэма" склонить 46-летнего португальца к новой сделке пока оказываются тщетны.



По информации Sky Sports, в данный момент Силва не близок к новому контракту. Марку амбициозен и ожидал, что его трансферный бюджет на это лето будет больше.



Также утверждается, что за время работы с "Фулхэмом" Силва отказал нескольким клубам Премьер-Лиги, а ранее этим летом отклонил предложение из Саудовской Аравии стоимостью 35 миллионов фунтов за два года.