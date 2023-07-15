Премьер-Лига сменит мяч от Nike на Puma

В 2025 году английская Премьер-Лига сменит поставщика игрового мяча с Nike на Puma.

Сотрудничество компании Nike и Премьер-Лиги стартовало еще в 2000 году — Nike Geo Merlin стал первым официальным мячом английского первенства в преддверии сезона 2000/01.



С тех пор сфера от Nike претерпела несколько реинкарнаций, и в сезоне 2023/24 в Премьер-Лиге будут играть мячом Nike Flight нового поколения.



Грядущий сезон будет предпоследним по контракту с Nike и Премьер-Лиги — сторонам не удалось договориться о продлении сотрудничества. Как сообщает The Athletic, с 2025/26 на смену Nike придет немецкая компания Puma.



В данный момент Puma является официальным поставщиком мяча для Серии А, Ла Лиги и Футбольной Лиги — во всех этих соревнованиях используется игровая сфера под названием Orbita.