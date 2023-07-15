"Юнайтед" отклонил предложение "Галатасарая" по Фреду

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Галатасарая" о покупке полузащитника Фреда.

В минувшем сезоне Фред отметился только 12 появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, и главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов принести 30-летнего бразильца в жертву для пополнения трансферного бюджета.



Однако предложенная "Галатасараем" сумма была сочтена "Юнайтед" недостаточной, сообщает Daily Mail. В данный момент неясно, предпримет ли турецкий клуб вторую попытку.



Интерес к Фреду также проявляют "Фулхэм" и клубы Саудовской Аравии, поэтому "Юнайтед" по-прежнему надеется получить 20 миллионов фунтов, в которые был оценен экс-игрок "Шахтера".