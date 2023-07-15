Мейсон Гринвуд стал отцом

Мейсон Гринвуд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд объявил о появлении на свет своего первенца.

Это радостное для Гринвуда событие случилось спустя пять месяцев, как с Мейсона сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки. Соответствующей новостью футболист поделился в социальных сетях после полутора лет молчания.

Как раз жертва Гринвуда и является матерью новорожденного — пара не просто помирилась, завела ребенка, но и, по слухам, собирается пожениться.

Несмотря на позитивный для Гринвуда итог этой скандальной истории, "Юнайтед" продолжает внутреннее расследование в отношении 21-летнего англичанина, который по-прежнему отстранен от тренировок и матчей.

Ожидается, что "Юнайтед" примет решение по Гринвуду до старта нового сезона. Наиболее вероятным сценарием считается уход Мейсона в аренду в зарубежный клуб.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2023 09:00

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  1. alexomck 15.07.2023 09:51 # alexomck
    И фото ч/б, он его убил чтоль следом

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  2. avfc10 15.07.2023 09:44 # avfc10
    Что они там могут расслкдовать, и главное кто это расследует, уже 5 месяцев после решения суда? Херней страдают

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  3. closer 15.07.2023 09:10 # closer
    Во всех соц сетях эта новость - осталось и мне на своем ВК её выложить

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