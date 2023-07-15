Мейсон Гринвуд стал отцом
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд объявил о появлении на свет своего первенца.
Это радостное для Гринвуда событие случилось спустя пять месяцев, как с Мейсона сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки. Соответствующей новостью футболист поделился в социальных сетях после полутора лет молчания.
Как раз жертва Гринвуда и является матерью новорожденного — пара не просто помирилась, завела ребенка, но и, по слухам, собирается пожениться.
Несмотря на позитивный для Гринвуда итог этой скандальной истории, "Юнайтед" продолжает внутреннее расследование в отношении 21-летнего англичанина, который по-прежнему отстранен от тренировок и матчей.
Ожидается, что "Юнайтед" примет решение по Гринвуду до старта нового сезона. Наиболее вероятным сценарием считается уход Мейсона в аренду в зарубежный клуб.
15.07.2023 09:00
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И фото ч/б, он его убил чтоль следом
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Что они там могут расслкдовать, и главное кто это расследует, уже 5 месяцев после решения суда? Херней страдают
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Во всех соц сетях эта новость - осталось и мне на своем ВК её выложить
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