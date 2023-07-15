Обамеянг вернется к тренировкам с "Челси" в понедельник, если не найдет новый клуб

Нападающему "Челси" Пьер-Эмерику Обамеянгу придется вернуться к тренировкам с "синими" в понедельник, если до тех пор он не найдет новый клуб.

Обамеянг только год назад присоединился к "Челси", но минувший сезон совершенно провалил и не входит в планы нового главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.



Обамеянг вызывает определенный интерес у европейских клубов, очередным из которых стал "Марсель". Однако никто из них пока не решился сделать предложение по ветерану с внушительной зарплатой.



Как сообщает The Telegraph, Обамеянг и так получил дополнительное время, чтобы разобраться со своим будущим, но в понедельник Пьер-Эмерику придется явиться на базу "Челси" в Кобхэме, если к тому времени он не найдет новое пристанище.



Обамеянг в любом случае не полетит с командой Почеттино в предсезонное турне по США и будет поддерживать форму в Кобхэме, продолжая искать новый клуб.



Одним из реалистичных вариантов для Обамеянга выглядит "Аль-Иттифак", который готов арендовать 34-летнего габонца с выплатой зарплаты пополам с "Челси", но в данный момент саудовский клуб сосредоточен на приглашении капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона.