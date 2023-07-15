"Аль-Хиляль" улучшил предложение по Митровичу

"Аль-Хиляль" улучшил свое предложение о покупке нападающего "Фулхэма" Александара Митровича до почти 30 миллионов фунтов.

В минувшую среду стало известно, что "Фулхэм" отказался отпустить Митровича в "Аль-Хиляль" за 25.5 млн. фунтов, сообщив саудовскому клубу, что Александар не продается.



Как сообщает Sky Sports, сам Митрович по-прежнему настроен уехать на заработки в Саудовскую Аравию, и сейчас "Аль-Хиляль" вернулся со вторым предложением.



По информации издания, Митрович даже лично обратился к президенту "Фулхэма" Тони Хану и попросил того принять улучшенное предложение саудитов. Александр напомнил боссу о своих заслугах перед клубом в последние шесть лет.



В течение этого времени Митрович дважды помогал "Фулхэму" вернуться в Премьер-Лигу, где "дачники" комфортно удержались в минувшем сезоне благодаря 14 голам 28-летнего серба.