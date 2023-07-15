ПСЖ вступает в борьбу за Кейна
ПСЖ готов составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Кейн является ключевой трансферной целью для главного тренера "Баварии" Томаса Тухеля, который лично приезжал в Лондон на встречу с Харри.
На текущей неделе в Лондон прилетела целая делегация из Мюнхена, чтобы провести переговоры с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.
И хотя ранее "Тоттенхэм" отклонил оба предложения "Баварии" по Кейну, настаивая на том, что Харри не продается, в Мюнхене чувствуют, что Леви может пойти на уступки.
Это же почувствовали и в Париже, ведь от контракта Кейна остается только один год, а позже в июле Харри исполнится 30, и другой возможности выгодно продать своего бомбардира у Леви может уже не быть.
Как сообщает The Independent, ПСЖ активизировал свой давний интерес к Кейну, хотя ранее этим летом считал трансфер Харри невозможным.
Теперь ПСЖ готов перебить любое предложение, которое сделает "Бавария". В Париже уверены, что Кейн хотел бы отправиться в их клуб, чтобы попытаться выиграть Лигу Чемпионов.
В шорт-листе ПСЖ из нападающих, помимо Кейна, также значатся Виктор Осимхен из "Наполи", Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта", Расмус Хейлунд из "Аталанты" и Душан Влахович из "Ювентуса".
Сам Кейн своим приоритетом рассматривает "Манчестер Юнайтед", однако Леви ни за что не пойдет на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге. Впрочем, идея поиграть за рубежом тоже выглядит для Харри привлекательно.
15.07.2023 06:00
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