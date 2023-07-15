"Челси" отправил Джеймса на углубленное обследование

Рис Джеймс Защитник "Челси" Рис Джеймс был отправлен на углубленное обследование из-за дискомфорта в колене.

Едва приступив к предсезонной подготовке, 23-летний Джеймс пожаловался на болевые ощущения в колене, и в качестве меры предосторожности Рис направлен на дополнительные медицинские тесты.

Как сообщает The Athletic, проблема Джеймс считается незначительной. Ожидается, что Рис все равно полетит с командой Маурисио Почеттино в предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Тем не менее, медицинский штаб "Челси" был обязан проявить бдительность, потому что в прошлом сезоне Джеймс перенес две травмы колена, включая ту, которая стоила ему участия на Чемпионате Мира в Катаре.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 15.07.2023 00:33 # felix-the-cat
    Хахахаха очередной талант членсов и это говно сравнивали с машиной ТАА)) ахаха

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: