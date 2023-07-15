"Челси" отправил Джеймса на углубленное обследование
Защитник "Челси" Рис Джеймс был отправлен на углубленное обследование из-за дискомфорта в колене.
Едва приступив к предсезонной подготовке, 23-летний Джеймс пожаловался на болевые ощущения в колене, и в качестве меры предосторожности Рис направлен на дополнительные медицинские тесты.
Как сообщает The Athletic, проблема Джеймс считается незначительной. Ожидается, что Рис все равно полетит с командой Маурисио Почеттино в предсезонное турне по Соединенным Штатам.
Тем не менее, медицинский штаб "Челси" был обязан проявить бдительность, потому что в прошлом сезоне Джеймс перенес две травмы колена, включая ту, которая стоила ему участия на Чемпионате Мира в Катаре.
15.07.2023 00:05
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Хахахаха очередной талант членсов и это говно сравнивали с машиной ТАА)) ахаха
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