"Челси" отправил Джеймса на углубленное обследование

Защитник "Челси" Рис Джеймс был отправлен на углубленное обследование из-за дискомфорта в колене.

Едва приступив к предсезонной подготовке, 23-летний Джеймс пожаловался на болевые ощущения в колене, и в качестве меры предосторожности Рис направлен на дополнительные медицинские тесты.



Как сообщает The Athletic, проблема Джеймс считается незначительной. Ожидается, что Рис все равно полетит с командой Маурисио Почеттино в предсезонное турне по Соединенным Штатам.



Тем не менее, медицинский штаб "Челси" был обязан проявить бдительность, потому что в прошлом сезоне Джеймс перенес две травмы колена, включая ту, которая стоила ему участия на Чемпионате Мира в Катаре.