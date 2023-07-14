"Вест Хэм" обратился насчет Эдсона Альвареса

"Вест Хэм" сделал запрос насчет приобретения полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса.

В данный момент капитан "Вест Хэма" Деклан Райс завершает свой переход в "Арсенал" стоимостью 105 миллионов фунтов, а "молотобойцы" думают, кем восполнить эту потерю.



The Athletic ожидает, что за запросом насчет Альвареса последует официальное предложение о покупке 25-летнего игрока сборной Мексики, которого "Аякс" оценивает в 35-40 миллионов фунтов.



Интерес к Альваресу из Премьер-Лиги существовал еще прошлым летом, когда "Челси" предлагал за Эдсона 42.8 млн. фунтов, однако тогда у "Аякса" не оставалось времени, чтобы найти замену, и сделка не состоялась.



В минувшем сезоне Альварес сыграл 44 матча за "Аякс" во всех соревнованиях. Преимущественно Эдсон действовал на позиции опорного полузащитника, но иногда располагался в центре обороны.