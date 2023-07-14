Премьер-Лига отложила первый домашний матч "Лутона" в сезон 2023/24

Премьер-Лига разрешила "Лутону" отложить первый домашний матч сезона 2023/24 из-за неопределенности со сроками завершения реконструкции стадиона.

Напомним, "Лутон" пробился в Премьер-Лигу с помощью победы в плей-офф Чемпионшипа. После повышения в классе "шляпники" принялись спешно приводить в порядок свой стадион "Кенилуорт Роуд".



Свой первый домашний матч "Лутон" должен был сыграть против "Бернли" 19 августа в рамках второго тура, однако "шляпники" не смогли гарантировать Премьер-Лиге, что завершат реконструкцию стоимостью 10 миллионов фунтов в срок.



В результате Премьер-Лига согласилась отложить указанный матч. Соответствующее заявление было распространено в пятницу.



Добавим, "Кенилуорт Роуд" вмещает только 10,356 зрителей. "Лутон" планирует построить новый стадион к 2026 году, независимо о того, в каком дивизионе будет тогда выступать.