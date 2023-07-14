"Тоттенхэм" не взял Льориса в предсезонное турне

"Тоттенхэм" не взял Уго Льориса в предсезонное турне, позволив своему капитану подыскать новый клуб.

Льорис еще в начале июня заявил о своем намерении покинуть "Тоттенхэм", несмотря на то, что контракт Уго истекает только через год.



С тех пор "Тоттенхэм" уже нашел замену Льорису, пригласив Гульельмо Викарио из "Эмполи" за 17 миллионов фунтов.



И хотя недавно Льорис начал предсезонную подготовку на базе "Тоттенхэма", будущее Уго по-прежнему не связано с лондонским клубом.



36-летний француз не был включен в число 28 игроков, которых главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу увозит с собой в азиатско-тихоокеанское турне в пятницу вечером.



"Уго Льорис получил разрешение не ехать с нами, чтобы изучить потенциальные трансферные возможности", — объясняет отсутствие своего голкипера клуб.