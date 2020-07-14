Менди полностью оправдан по делу об изнасилованиях
Бывший защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был полностью оправдан по делу об изнасилованиях.
Ранее в этом году суд присяжных признал Менди невиновным насчет серии преступлений сексуального характера, не сумев достичь компромисса лишь по двум случаям.
Речь шла о предполагаемом изнасиловании 24-летней женщины в особняке Менди в Чешире в октябре 2020 и о предполагаемой попытке изнасилования 29-летней женщины на том же месте двумя годами ранее.
После трехнедельного пересмотра этих двух оставшихся случаев суд присяжных из шести мужчин и шести женщин все же пришел к общему решению, оправдав 28-летнего игрока сборной Франции.
Таким образом, с Менди были сняты все обвинения, и угроза тюремного срока для него миновала. Здание Королевского суда в Чешипе Бенжамен покидал со слезами на глазах, уточняет The Independent.
Добавим, контракт Менди с "Сити" истек в конце июня. Бенжамен отказался отвечать на вопрос журналистов о возобновлении игровой карьеры, как и на любые другие вопросы.
14.07.2023 20:00
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Теперь пусть ответные иски подаёт.
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Че за орангутан ебаный сука голубчик
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Ой наконец-то эта история закончилась
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Тот глор Ман Сити, которы кричал про его невиновность, оказался прав...
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Интересно, за клевету кто то ответит?
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Сити, ловите свободного агента
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Какой совпадение. Оправдали, когда истек срок действия контракта
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Испортили карьеру cyки. Казалось бы, ты молод и полон сил, ты только что перешёл в топ-команду и тут бац, такой скандал. А дальше суд, тюрьма, отсутствие каких-либо тренировок и окончание контракта.
Потом что будет одному Всевышнему известно, главное не опускать руки.
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