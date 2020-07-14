Менди полностью оправдан по делу об изнасилованиях

Бенжамен Менди Бывший защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был полностью оправдан по делу об изнасилованиях.

Ранее в этом году суд присяжных признал Менди невиновным насчет серии преступлений сексуального характера, не сумев достичь компромисса лишь по двум случаям.

Речь шла о предполагаемом изнасиловании 24-летней женщины в особняке Менди в Чешире в октябре 2020 и о предполагаемой попытке изнасилования 29-летней женщины на том же месте двумя годами ранее.

После трехнедельного пересмотра этих двух оставшихся случаев суд присяжных из шести мужчин и шести женщин все же пришел к общему решению, оправдав 28-летнего игрока сборной Франции.

Таким образом, с Менди были сняты все обвинения, и угроза тюремного срока для него миновала. Здание Королевского суда в Чешипе Бенжамен покидал со слезами на глазах, уточняет The Independent.

Добавим, контракт Менди с "Сити" истек в конце июня. Бенжамен отказался отвечать на вопрос журналистов о возобновлении игровой карьеры, как и на любые другие вопросы.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 14.07.2023 21:14 # suddenly
    Теперь пусть ответные иски подаёт.

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  2. chr1s8rown 14.07.2023 21:12 # chr1s8rown
    Че за орангутан ебаный сука голубчик

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  3. largo-winch 14.07.2023 21:08 # largo-winch
    Ой наконец-то эта история закончилась

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  4. brown-ale 14.07.2023 21:02 # brown-ale
    Тот глор Ман Сити, которы кричал про его невиновность, оказался прав...

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  5. ujiniy 14.07.2023 20:30 # ujiniy
    Интересно, за клевету кто то ответит?

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  6. takernotagiver 14.07.2023 20:30 # takernotagiver
    Сити, ловите свободного агента

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  7. takernotagiver 14.07.2023 20:29 # takernotagiver
    Какой совпадение. Оправдали, когда истек срок действия контракта

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  8. fc-zenit 14.07.2023 20:15 # fc-zenit
    Испортили карьеру cyки. Казалось бы, ты молод и полон сил, ты только что перешёл в топ-команду и тут бац, такой скандал. А дальше суд, тюрьма, отсутствие каких-либо тренировок и окончание контракта.
    Потом что будет одному Всевышнему известно, главное не опускать руки.

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