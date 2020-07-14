Менди полностью оправдан по делу об изнасилованиях

Бывший защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был полностью оправдан по делу об изнасилованиях.

Ранее в этом году суд присяжных признал Менди невиновным насчет серии преступлений сексуального характера, не сумев достичь компромисса лишь по двум случаям.



Речь шла о предполагаемом изнасиловании 24-летней женщины в особняке Менди в Чешире в октябре 2020 и о предполагаемой попытке изнасилования 29-летней женщины на том же месте двумя годами ранее.



После трехнедельного пересмотра этих двух оставшихся случаев суд присяжных из шести мужчин и шести женщин все же пришел к общему решению, оправдав 28-летнего игрока сборной Франции.



Таким образом, с Менди были сняты все обвинения, и угроза тюремного срока для него миновала. Здание Королевского суда в Чешипе Бенжамен покидал со слезами на глазах, уточняет The Independent.



Добавим, контракт Менди с "Сити" истек в конце июня. Бенжамен отказался отвечать на вопрос журналистов о возобновлении игровой карьеры, как и на любые другие вопросы.