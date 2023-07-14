"Арсенал" приобрел Юрриена Тимбера

Юрриен Тимбер "Арсенал" завершил приобретение защитника "Аякса" и сборной Голландии Юрриена Тимбера.

Тимбер заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и стал вторым приобретением "канониров" в это трансферное окно после нападающего Кая Хаверца, пришедшего из "Челси".

Трансфер Тимбера оценивается в 45 миллионов евро (38.6 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде бонусов. Выступать за "Арсенал" Юрриен будет под 12-м номером.

Тимбер находился в системе "Аякса" с 2014 года, сыграв 121 матч за амстердамскую команду после своего дебюта в марте 2020. За это время Юрриен завоевал два титула Эредивизии и Кубок Голландии.

Также 22-летний Тимбер регулярно вызывается в сборную Голландии, где он был ключевым игроком на Евро-2020 и ЧМ-2022.

"Мы очень взволнованы тем, что Юриен присоединился к нам. Он является универсальным молодым защитником, который подходит для нашей игровой системы и значительно добавит команде мастерства".

"Юрриен — молодой игрок, но он уже столь многого достиг. Он более одного раза участвовал на международных турнирах, а также выигрывал трофеи с "Аяксом". Мы предвкушаем знакомство с ним и интеграцию Юрриена в команду", — сообщил Артета по поводу своего новичка.

Юрриен Тимбер


Метки Арсенал, Аякс, Тимбер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. prideoflondon 14.07.2023 19:48 # prideoflondon
    Арсенал пока лучше всех закупился в АПЛ, думаю, 4-5 место возьмут))) И бедные гейгуннеры будут опять рыдать. Они то думая что в прошлом сезоне взяли 2е и так усилились, что возьмут первое в этом сезоне. Вот будет облом и сопли то.

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  2. dexter 14.07.2023 19:47 # dexter
    Пздц ценники... Ноунейм из Эредивизи за 40 лямов.

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  3. keane16 14.07.2023 19:44 # keane16
    И ценник адекватный, и ко двору придется 100 про

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  4. sausage 14.07.2023 19:40 # sausage
    Был ключевым игроком на Евро и ЧМ? Хз, чёт пропустил. Ну ОК, Артета знает наверное.

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  5. lfc-krr 14.07.2023 19:40 # lfc-krr
    Хороший защитник, 10ку подкатов сделает, как минимум

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  6. takernotagiver 14.07.2023 19:32 # takernotagiver
    Судя по горелым долбаебам сверху, приобретение топовое)

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  7. narcot 14.07.2023 19:32 # narcot
    опять сосача трахнули, а тот и рад

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  8. melwood-lfc 14.07.2023 19:16 # melwood-lfc
    Обновил прошлогоднюю лигу
    Вдруг кто ещё будет ссылка

    https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/miittv

    Или просто код

    Code to join this league: miittv

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  9. fiezzo 14.07.2023 19:10 # fiezzo
    6ля черный карлик в цз будет играть в АПЛ
    Ору

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  10. meshuggah 14.07.2023 19:08 # meshuggah
    Фанаты-геи "Ливерпуля" возмущены, что Хендерсон собрался в Саудовскую Аравию

    Источник: http://fapl.ru/posts/101548/

    Ахахах ору уууу

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  11. superglor 14.07.2023 19:07 # superglor
    Да по фотке видно что Эду с Ротетой уже в два смычка его оприходовали.

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  12. fc-zenit 14.07.2023 19:06 # fc-zenit
    Купили какое-то говно никчёмное за оверпрайс из Аякса, пидopacы, и радуются.

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