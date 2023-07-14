"Арсенал" приобрел Юрриена Тимбера
"Арсенал" завершил приобретение защитника "Аякса" и сборной Голландии Юрриена Тимбера.
Тимбер заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и стал вторым приобретением "канониров" в это трансферное окно после нападающего Кая Хаверца, пришедшего из "Челси".
Трансфер Тимбера оценивается в 45 миллионов евро (38.6 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде бонусов. Выступать за "Арсенал" Юрриен будет под 12-м номером.
Тимбер находился в системе "Аякса" с 2014 года, сыграв 121 матч за амстердамскую команду после своего дебюта в марте 2020. За это время Юрриен завоевал два титула Эредивизии и Кубок Голландии.
Также 22-летний Тимбер регулярно вызывается в сборную Голландии, где он был ключевым игроком на Евро-2020 и ЧМ-2022.
"Мы очень взволнованы тем, что Юриен присоединился к нам. Он является универсальным молодым защитником, который подходит для нашей игровой системы и значительно добавит команде мастерства".
"Юрриен — молодой игрок, но он уже столь многого достиг. Он более одного раза участвовал на международных турнирах, а также выигрывал трофеи с "Аяксом". Мы предвкушаем знакомство с ним и интеграцию Юрриена в команду", — сообщил Артета по поводу своего новичка.
14.07.2023 19:00
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Последние комментарии:
Арсенал пока лучше всех закупился в АПЛ, думаю, 4-5 место возьмут))) И бедные гейгуннеры будут опять рыдать. Они то думая что в прошлом сезоне взяли 2е и так усилились, что возьмут первое в этом сезоне. Вот будет облом и сопли то.
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Пздц ценники... Ноунейм из Эредивизи за 40 лямов.
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И ценник адекватный, и ко двору придется 100 про
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Был ключевым игроком на Евро и ЧМ? Хз, чёт пропустил. Ну ОК, Артета знает наверное.
(ответить)
Хороший защитник, 10ку подкатов сделает, как минимум
(ответить)
Судя по горелым долбаебам сверху, приобретение топовое)
(ответить)
опять сосача трахнули, а тот и рад
(ответить)
Обновил прошлогоднюю лигу
Вдруг кто ещё будет ссылка
https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/miittv
Или просто код
Code to join this league: miittv
(ответить)
6ля черный карлик в цз будет играть в АПЛ
Ору
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Фанаты-геи "Ливерпуля" возмущены, что Хендерсон собрался в Саудовскую Аравию
Источник: http://fapl.ru/posts/101548/
Ахахах ору уууу
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Да по фотке видно что Эду с Ротетой уже в два смычка его оприходовали.
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Купили какое-то говно никчёмное за оверпрайс из Аякса, пидopacы, и радуются.
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