"Арсенал" приобрел Юрриена Тимбера

"Арсенал" завершил приобретение защитника "Аякса" и сборной Голландии Юрриена Тимбера.

Тимбер заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и стал вторым приобретением "канониров" в это трансферное окно после нападающего Кая Хаверца, пришедшего из "Челси".



Трансфер Тимбера оценивается в 45 миллионов евро (38.6 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде бонусов. Выступать за "Арсенал" Юрриен будет под 12-м номером.



Тимбер находился в системе "Аякса" с 2014 года, сыграв 121 матч за амстердамскую команду после своего дебюта в марте 2020. За это время Юрриен завоевал два титула Эредивизии и Кубок Голландии.



Также 22-летний Тимбер регулярно вызывается в сборную Голландии, где он был ключевым игроком на Евро-2020 и ЧМ-2022.



"Мы очень взволнованы тем, что Юриен присоединился к нам. Он является универсальным молодым защитником, который подходит для нашей игровой системы и значительно добавит команде мастерства".



"Юрриен — молодой игрок, но он уже столь многого достиг. Он более одного раза участвовал на международных турнирах, а также выигрывал трофеи с "Аяксом". Мы предвкушаем знакомство с ним и интеграцию Юрриена в команду", — сообщил Артета по поводу своего новичка.



