Павар может заменить Уолкера в "Сити"

Правый защитник "Баварии" Бенжамен Павар может заменить Кайла Уолкера в "Манчестер Сити".

Ранее днем стало известно, что Уолкер достиг устной договоренности с "Баварией", которой приобретение 33-летнего англичанина обойдется примерно в 15 миллионов фунтов.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, во главе списка "Сити" на замену Уолкеру находится Павар из "Баварии". Фактически два клуба могут обменяться правыми защитниками.



Павар в любом случае не планирует оставаться в "Баварии" и имеет другие, варианты, помимо "Сити". Заполучить 27-летнего француза также хотят "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".