"Ливерпуль" хочет за Хендерсона 20 млн. фунтов

Джордан Хендерсон Переход Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" зависит от того, удастся ли саудовскому клубу выложить 20 миллионов фунтов за капитана "Ливерпуля".

Напомним, накануне стало известно, что Хендерсон решил принять предложение "Аль-Иттифака", который готов ему платить около 700,000 фунтов в неделю.

Возглавляемый Стивеном Джеррардом "Аль-Иттифак" надеялся, что "Ливерпуль" учтет заслуги Хендерсона перед клубом и отпустит 33-летнего англичанина бесплатно.

Однако "Ливерпуль" намерен потребовать компенсацию за Хендерсона, и Sky Sports утверждает, что речь идет о 20 млн. фунтов. Теперь "Аль-Иттифак" должен решить, готов ли раскошелиться на такую сумму ради приглашения ветерана.

А издание Liverpool Echo добавляет, что пока "Ливерпуль" не получал предложений ни по Хендерсону, ни по полузащитнику Фабиньо, которого хочет "Аль-Иттихад".


Метки Аль-Иттифак, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2023 17:00

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  1. meshuggah 14.07.2023 17:08 # meshuggah
    Ахахахах кляп благословил лгбт капитана и заломил цену, что итифак сейчас накуй пошлют вот ор будет

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  2. b84 14.07.2023 17:03 # b84
    бизнесс кар и от шлака избавиться и 20 срубить и ему безбедную старость! топари!

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