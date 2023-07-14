"Ливерпуль" хочет за Хендерсона 20 млн. фунтов

Переход Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" зависит от того, удастся ли саудовскому клубу выложить 20 миллионов фунтов за капитана "Ливерпуля".

Напомним, накануне стало известно, что Хендерсон решил принять предложение "Аль-Иттифака", который готов ему платить около 700,000 фунтов в неделю.



Возглавляемый Стивеном Джеррардом "Аль-Иттифак" надеялся, что "Ливерпуль" учтет заслуги Хендерсона перед клубом и отпустит 33-летнего англичанина бесплатно.



Однако "Ливерпуль" намерен потребовать компенсацию за Хендерсона, и Sky Sports утверждает, что речь идет о 20 млн. фунтов. Теперь "Аль-Иттифак" должен решить, готов ли раскошелиться на такую сумму ради приглашения ветерана.



А издание Liverpool Echo добавляет, что пока "Ливерпуль" не получал предложений ни по Хендерсону, ни по полузащитнику Фабиньо, которого хочет "Аль-Иттихад".