МЮ оштрафован на 300,000 евро за нарушения правил ФФП

"Манчестер Юнайтед" был оштрафован УЕФА на 300,000 евро (257,000 фунтов) за нарушения правил финансового фейр-плей.

Помимо "Юнайтед", наказанию также подверглись турецкий "Коньяспор" и кипрский АПОЭЛ, хотя их штрафы в три раза меньше.



Соответствующие решения были приняты Независимым органом финансового контроля УЕФА (CFCB) по итогам изучения финансовой отчетности клубов за 2019, 2020, 2021 и 2022 года.



Отметим, ФФП сильно ограничивает активность "Юнайтед" на трансферном рынке. "Красные дьяволы" никого не смогли купить в январе, а на это лето у них есть только около 100 млн. фунтов.