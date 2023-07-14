"Ливерпуль" может купить Кайседо в случае ухода Хендерсона и Фабиньо

"Ливерпуль" может вступить в борьбу за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, если Джордан Хендерсон и Фабиньо уедут в Саудовскую Аравию.

За последние сутки стало известно, что Хендерсон согласился принять предложение "Аль-Иттифака", а "Аль-Иттихад" готов заплатить за Фабиньо 40 миллионов фунтов.



Сложившаяся ситуация заставляет "Ливерпуль" срочно искать дополнительное усиление линии полузащиты, и talkSPORT утверждает, что на радаре у "красных" находится Кайседо.



До сих пор "Ливерпуль" не планировал вступать в борьбу за оцениваемого в 100 млн. фунтов Кайседо, однако теперь у "красных" могут появиться деньги для приобретения Мойсеса, который является целью номер один "Челси" среди полузащитников.



Стоит отметить, что "Ливерпуль" и "Брайтон" связывают очень хорошие отношения. Ранее этим летом "красные" приобрели у "чаек" Алексиса Макаллистера, а Джеймс Милнер отправился в противоположном направлении.