"Ливерпуль" может купить Кайседо в случае ухода Хендерсона и Фабиньо
"Ливерпуль" может вступить в борьбу за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, если Джордан Хендерсон и Фабиньо уедут в Саудовскую Аравию.
За последние сутки стало известно, что Хендерсон согласился принять предложение "Аль-Иттифака", а "Аль-Иттихад" готов заплатить за Фабиньо 40 миллионов фунтов.
Сложившаяся ситуация заставляет "Ливерпуль" срочно искать дополнительное усиление линии полузащиты, и talkSPORT утверждает, что на радаре у "красных" находится Кайседо.
До сих пор "Ливерпуль" не планировал вступать в борьбу за оцениваемого в 100 млн. фунтов Кайседо, однако теперь у "красных" могут появиться деньги для приобретения Мойсеса, который является целью номер один "Челси" среди полузащитников.
Стоит отметить, что "Ливерпуль" и "Брайтон" связывают очень хорошие отношения. Ранее этим летом "красные" приобрели у "чаек" Алексиса Макаллистера, а Джеймс Милнер отправился в противоположном направлении.
14.07.2023 15:00
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скорее ФСГ удавится
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