Кайл Уолкер согласился перейти в "Баварию"
Крайний защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер дал свое согласие на переход в "Баварию" этим летом.
По информации Sky Sport Germany, соответствующая договоренность устного характера была достигнута "Баварией" и Уолкером сегодня.
Теперь "Баварии" нужно договориться с "Сити" о размере компенсации за 33-летнего игрока сборной Англии.
Когда два клуба достигнут компромисса, Уолкер подпишет с "Баварией" контракт на два года с опцией продления на третий.
Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Уолкер отметился 22 появлениями в стартовом составе "Сити", не совершив ни одного результативного действия.
14.07.2023 14:00
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