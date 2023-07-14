Кайл Уолкер согласился перейти в "Баварию"

Крайний защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер дал свое согласие на переход в "Баварию" этим летом.

По информации Sky Sport Germany, соответствующая договоренность устного характера была достигнута "Баварией" и Уолкером сегодня.



Теперь "Баварии" нужно договориться с "Сити" о размере компенсации за 33-летнего игрока сборной Англии.



Когда два клуба достигнут компромисса, Уолкер подпишет с "Баварией" контракт на два года с опцией продления на третий.



Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Уолкер отметился 22 появлениями в стартовом составе "Сити", не совершив ни одного результативного действия.