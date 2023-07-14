Артета: "Джака имел очень явное желание уйти"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитник Гранит Джака ушел из клуба по своей инициативе.
Отыграв свой лучший сезон в футболке "Арсенала", ранее в июле 30-летний Джака завершил переход в "Байер" стоимостью 21.4 млн. фунтов.
Ходили слухи, что Артета специально освобождает место для капитана "Вест Хэма" Деклана Райса, однако в реальности это было решение самого Джаки.
"В этом участвуют три стороны. Он имел очень явное желание и чувствовал, что это правильное время и большая возможность отправиться туда".
"У нас состоялся разговор, и в конце концов все мы согласились, что так будет правильно", — цитирует Артету Sky Sports.
14.07.2023 13:00
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