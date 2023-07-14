Артета: "Джака имел очень явное желание уйти"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитник Гранит Джака ушел из клуба по своей инициативе.

Отыграв свой лучший сезон в футболке "Арсенала", ранее в июле 30-летний Джака завершил переход в "Байер" стоимостью 21.4 млн. фунтов.



Ходили слухи, что Артета специально освобождает место для капитана "Вест Хэма" Деклана Райса, однако в реальности это было решение самого Джаки.



"В этом участвуют три стороны. Он имел очень явное желание и чувствовал, что это правильное время и большая возможность отправиться туда".



"У нас состоялся разговор, и в конце концов все мы согласились, что так будет правильно", — цитирует Артету Sky Sports.