Делегация "Баварии" отправилась на переговоры с Леви по Кейну
Делегация "Баварии" отправилась в Лондон на переговоры с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви насчет приобретения нападающего "шпор" Харри Кейна.
"Тоттенхэм" отклонил уже два предложения "Баварии" по Кейну и настаивает, что Харри не продается этим летом, несмотря на истекающий через год контракт.
Однако в "Баварии" не собираются сдаваться и уверены, что сам Кейн открыт к переезду в Мюнхен.
По информации The Sun, в четверг вечером делегация "Баварии" вылетела из Мюнхена в Лондон, чтобы в пятницу провести встречу с Леви в одном из отелей в центре английской столицы.
The Athletic в свою очередь утверждает, что Леви еще в четверг утром позавтракал с генеральным директором "Баварии" Ян-Кристианом Дрезеном в Лондоне, хотя в ходе этой встречи немецкий клуб не стал выдвигать улучшенное предложение.
В идеале Леви предпочел бы заключить новый контракт с Кейном. Если это окажется невозможным, продажа Харри за рубеж видится Даниэлю меньшей из зол, и предложение в районе 100 миллионов фунтов могло бы заставить "Тоттенхэм" задуматься о расставании со своим лучшим игроком.
14.07.2023 10:00
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