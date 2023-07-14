Делегация "Баварии" отправилась на переговоры с Леви по Кейну

Делегация "Баварии" отправилась в Лондон на переговоры с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви насчет приобретения нападающего "шпор" Харри Кейна.

"Тоттенхэм" отклонил уже два предложения "Баварии" по Кейну и настаивает, что Харри не продается этим летом, несмотря на истекающий через год контракт.



Однако в "Баварии" не собираются сдаваться и уверены, что сам Кейн открыт к переезду в Мюнхен.



По информации The Sun, в четверг вечером делегация "Баварии" вылетела из Мюнхена в Лондон, чтобы в пятницу провести встречу с Леви в одном из отелей в центре английской столицы.



The Athletic в свою очередь утверждает, что Леви еще в четверг утром позавтракал с генеральным директором "Баварии" Ян-Кристианом Дрезеном в Лондоне, хотя в ходе этой встречи немецкий клуб не стал выдвигать улучшенное предложение.



В идеале Леви предпочел бы заключить новый контракт с Кейном. Если это окажется невозможным, продажа Харри за рубеж видится Даниэлю меньшей из зол, и предложение в районе 100 миллионов фунтов могло бы заставить "Тоттенхэм" задуматься о расставании со своим лучшим игроком.