"Фулхэм" нацелился на Хадсон-Одои.

Не сумев вернуть Виллиана, "Фулхэм" переключил свое внимание на вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Накануне издание BBC сообщило, что Виллиан, чей контракт с "Фулхэмом" истек в конце июня, проходит медобследование в "Ноттингем Форест".



Как сообщает Evening Standard, "Фулхэм" быстро нашел альтернативу 34-летнему бразильцу и теперь собирается приобрести Хадсон-Одои.



22-летнему Хадсон-Одои, который вернулся в "Челси" после сезона аренды в "Байере", нет места в планах главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.



К Хадсон-Одои существует серьезный интерес со стороны клубов Премьер-Лиги и из-за ее пределов, включая Саудовскую Аравию, но Каллум настроен подыскать для себя вариант на родине.



Среди конкурентов "Фулхэма" в борьбе за Хадсон-Одои называются "Форест" и "Кристал Пэлас".