"Фулхэм" нацелился на Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои Не сумев вернуть Виллиана, "Фулхэм" переключил свое внимание на вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Накануне издание BBC сообщило, что Виллиан, чей контракт с "Фулхэмом" истек в конце июня, проходит медобследование в "Ноттингем Форест".

Как сообщает Evening Standard, "Фулхэм" быстро нашел альтернативу 34-летнему бразильцу и теперь собирается приобрести Хадсон-Одои.

22-летнему Хадсон-Одои, который вернулся в "Челси" после сезона аренды в "Байере", нет места в планах главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.

К Хадсон-Одои существует серьезный интерес со стороны клубов Премьер-Лиги и из-за ее пределов, включая Саудовскую Аравию, но Каллум настроен подыскать для себя вариант на родине.

Среди конкурентов "Фулхэма" в борьбе за Хадсон-Одои называются "Форест" и "Кристал Пэлас".


Метки Фулхэм, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 509

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 14.07.2023 10:10 # high-malvern
    Пройдемся по хронологии)))

    Все началось с трансферной бомбы. Скаутов Баварии покусал Лэмпард, и Бавария сделала предложение о покупки юного ноунейма.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Бавария" предложит 13 миллионов фунтов за Хадсон-Одои.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Бавария" готова заплатить за Хадсон-Одои уже 30 миллионов фунтов.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Бавария" улучшила предложение по Хадсон-Одои до 35 миллионов фунтов.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Бавария" предложила 40 миллионов фунтов за Хадсон-Одои.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Бавария" предложит 45 млн. фунтов за Хадсон-Одои.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Луис уверен, что Хадсон-Одои способен заменить Азара.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Аспиликуэта: "Это шанс для Хадсон-Одои стать ключевым игроком.

    "Челси".FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Лэмпард советует Хадсон-Одои брать пример со Стерлинга.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Хадсон-Одои: "Стерлинг — мой идол".

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига

    Шон Дайч недоволен симуляцией Хадсон-Одои.FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Лэмпард не разговаривал с Хадсон-Одои насчет симуляции.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Представители Хадсон-Одои потребовали от "Челси" 10-й номер.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Челси" будет платить Хадсон-Одои до 200 тыс. фунтов в неделю.
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Хадсон-Одои поставил себе цель на следующий сезон

    Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надеется, что своей игрой в следующем сезон он сможет застолбить место в заявке сборной Англии на Евро-2020.

    19-летний Хадсон-Одои никак не может занести себе этот сезон в актив. Выбив в сентябре новый контракт с зарплатой, достигающей 180 тысяч фунтов в неделю, Каллум позволил себе расслабиться.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Челси" пожаловался на расистские оскорбления украинских фанатов в адрес Хадсон-Одои.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Челси" хочет обменять Хадсон-Одои на Комана.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Бавария" не вернется за Хадсон-Одои в январе.

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Тухель рад, что Хадсон-Одои не вызвали в сборную Англии

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Хадсон-Одои собирается выступать за сборную Ганы.
    Хадсон-Одои хочет уйти из "Челси"

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Фулхэм" нацелился на Хадсон-Одои.

    Хе-хе)

    (ответить)

  2. high-malvern 14.07.2023 09:42 # high-malvern
    Современный футбол изобилует историями о распиаренных, клубами и болельщиками этих клубов, днищами. За примера далеко ходить не надо. Примеры: Райан Брюстер, Эдди Нкетия, Мейсон Гринвуд, Доминик Соланке, Фоларин Балоган и т.д. Но особенно "отличились" в этом деле "пенсионеры", где каждое второе "юное дарование" - это "новый Лэмпард" или "новый Азар".

    (ответить)

  3. danny949494 14.07.2023 09:16 # danny949494
    Продано!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: