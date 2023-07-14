"Фулхэм" нацелился на Хадсон-Одои
Не сумев вернуть Виллиана, "Фулхэм" переключил свое внимание на вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.
Накануне издание BBC сообщило, что Виллиан, чей контракт с "Фулхэмом" истек в конце июня, проходит медобследование в "Ноттингем Форест".
Как сообщает Evening Standard, "Фулхэм" быстро нашел альтернативу 34-летнему бразильцу и теперь собирается приобрести Хадсон-Одои.
22-летнему Хадсон-Одои, который вернулся в "Челси" после сезона аренды в "Байере", нет места в планах главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.
К Хадсон-Одои существует серьезный интерес со стороны клубов Премьер-Лиги и из-за ее пределов, включая Саудовскую Аравию, но Каллум настроен подыскать для себя вариант на родине.
Среди конкурентов "Фулхэма" в борьбе за Хадсон-Одои называются "Форест" и "Кристал Пэлас".
14.07.2023 09:00
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Пройдемся по хронологии)))
Все началось с трансферной бомбы. Скаутов Баварии покусал Лэмпард, и Бавария сделала предложение о покупки юного ноунейма.
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Хадсон-Одои поставил себе цель на следующий сезон
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надеется, что своей игрой в следующем сезон он сможет застолбить место в заявке сборной Англии на Евро-2020.
19-летний Хадсон-Одои никак не может занести себе этот сезон в актив. Выбив в сентябре новый контракт с зарплатой, достигающей 180 тысяч фунтов в неделю, Каллум позволил себе расслабиться.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Фулхэм" нацелился на Хадсон-Одои.
Хе-хе)
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Современный футбол изобилует историями о распиаренных, клубами и болельщиками этих клубов, днищами. За примера далеко ходить не надо. Примеры: Райан Брюстер, Эдди Нкетия, Мейсон Гринвуд, Доминик Соланке, Фоларин Балоган и т.д. Но особенно "отличились" в этом деле "пенсионеры", где каждое второе "юное дарование" - это "новый Лэмпард" или "новый Азар".
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Продано!
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