"Астон Вилла" сделала предложение по Диаби и хочет Джонсона

Мусса Диаби "Астон Вилла" предложила 30 миллионов фунтов за вингера "Байера" Муссу Диаби, а также хочет купить нападающего "Ноттингем Форест " Бреннана Джонсона.

По информации The Telegraph, стартовое предложение "Виллы" было отклонено "Байером", однако два клуба продолжают переговоры об условиях трансфера 24-летнего игрока сборной Франции.

На "Вилла Парк" уверены, что смогут договориться с "Байером" и воссоединить своего главного тренера Унаи Эмери с Диаби, с которым они вместе поработали в ПСЖ.

Также Эмери хочет укрепить переднюю линию "Виллы" и задумывается о покупке Джонсона, которого "Форест" отказался продать в "Брентфорд" за 30 млн. фунтов в прошлом месяце.

"Лесники" хотят за 22-летнего валлийца свыше 50 млн. фунтов, однако "вилланы" надеются договориться на меньшую сумму.


Метки Астон Вилла, Байер, Джонсон, Диаби, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 14.07.2023 08:28 # blueswin
    очень грамотная трансферная политика, укрепились 3-мя игроками потратив чуть более 60 млн. евро, всего то

    минимум будут претендовать на попадание в ЛЕ, клубы которые поставили цель попасть в ЛЧ такие как Ньюкасл, Челси, Тоттенхэм им будет не сладко именно против Вилланов

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  2. blueswin 14.07.2023 08:26 # blueswin
    если Астон Вилле удастся его забрать (Диаби), многим клубам будет не сладко (Пао Торрес и Тилеманс так же 2 абсолютно качественных трансфера для Вилланов), учитывая наличие молодого Рэмзи, а так же Уоткинса в нападении, Дугласа Луиза в опорной и Мартинеза в воротах

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