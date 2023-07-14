"Астон Вилла" сделала предложение по Диаби и хочет Джонсона

"Астон Вилла" предложила 30 миллионов фунтов за вингера "Байера" Муссу Диаби, а также хочет купить нападающего "Ноттингем Форест " Бреннана Джонсона.

По информации The Telegraph, стартовое предложение "Виллы" было отклонено "Байером", однако два клуба продолжают переговоры об условиях трансфера 24-летнего игрока сборной Франции.



На "Вилла Парк" уверены, что смогут договориться с "Байером" и воссоединить своего главного тренера Унаи Эмери с Диаби, с которым они вместе поработали в ПСЖ.



Также Эмери хочет укрепить переднюю линию "Виллы" и задумывается о покупке Джонсона, которого "Форест" отказался продать в "Брентфорд" за 30 млн. фунтов в прошлом месяце.



"Лесники" хотят за 22-летнего валлийца свыше 50 млн. фунтов, однако "вилланы" надеются договориться на меньшую сумму.