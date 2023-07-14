"Тоттенхэм" предложит Кейну работу после завершения карьеры

"Тоттенхэм" надеется склонить Харри Кейна к новому контракту, предложив своему нападающему роль в клубе после завершения игровой карьеры.

В минувшую среду Кейн приступил к предсезонной подготовку и первым делом поговорил с новым главным тренером "Тоттенхэма" Анге Постекоглу.



Все это происходит на фоне спекуляций о переходе Кейна в "Баварию". По слухам, чемпионы Бундеслиги сделали уже два предложения о покупке капитана сборной Англии.



Однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не только не хочет продавать Кейна, но и надеется заключить со своим лучшим игроком новый контракт.



"Тоттенхэм" готов предложить 29-летнему англичанину, чей действующий контракт истекает через год, рекордную для своего клуба зарплату в 400,000 фунтов в неделю.



Помимо финансовых гарантий, "Тоттенхэм" предложит Кейну возможность остаться в структуре клуба после завершения игровой карьеры. Это может быть как тренерская работа, как в случаях с Райаном Мейсоном и Джермейном Дефо, так роль представителя, как в случае с Ледли Кингом.



Например, "Вест Хэм", другой лондонский клуб, назначил своим спортивным директором Марка Нобла, едва тот повесил бутсы на гвоздь. И это еще одно перспективное направление для Кейна.