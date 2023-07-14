Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Челси" хочет купить Эмилиано Мартинеса. "Тоттенхэм" проявил интерес к Леви Колуиллу. Тиаго Алькантара может вернуться в "Барселону". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хочет приобрести голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса. (talkSPORT)

"Челси" установил контакт с "Лионом" насчет покупки нападающего Райана Шерки. (90min)

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за защитника "Челси" Леви Колуилла. (Evening Standard)

"Манчестер Юнайтед" все ближе к покупке голкипера "Интера" Андре Онана за 43 миллиона фунтов плюс бонусы. (Fabrizio Romano)

"Галатасарай" обратился к "Юнайтед" насчет приобретения полузащитника Фреда, который также интересен "Фулхэму" и саудовским клубам. (Fabrizio Romano)

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обсудит со своим вингером Риядом Махрезом интерес к тому со стороны "Аль-Ахли". (Daily Mirror)

"Ливерпуль" собирается приобрести полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Daily Mirror)

"Арсенал" отклонил предложение "Бешикташа" в 2.1 млн. фунтов о покупке защитника Роба Холдинга. (The Athletic)

"Барселона" задумывается о возвращении полузащитника "Ливерпуля" Тиаго Алькантары. (Sport)

"Вест Хэм" готов предложить 25 млн. фунтов за капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза. (Daily Mail)

Вингер "Вильярреала" Арно Данжума открыт к переходу в "Эвертон". (talkSPORT)

"Вулверхэмптон" потерял интерес к полузащитнику "Бристоль Сити" Алексу Скотту, который теперь, вероятно, достанется "Борнмуту". (talkSPORT)

Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер стал целью для "Вулверхэмптона", чей первый номер Жозе Са в свою очередь вызывает интерес у "Ноттингем Форест". (Daily Mail)

Предложение "Фулхэма" в 18 млн. фунтов о покупке защитника "Бенфики" Морато было отклонено. (Daily Mail)

"Фулхэм" надеется опередить "Арсенал", "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико" в борьбе за полузащитника "Флуминенсе" Андре Триндаде. (90min)

Другое

Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд стал лицом футбольной видеоигры EA Sports FC 24. (Daily Mail)

На "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, был наложен трансферный запрет со стороны ФИФА. (The Independent)

Тренировку Стивена Джеррарда в "Аль-Иттифаке" сравнили со знаменитым видео Тони Адамса, когда тот возглавлял "Гранаду". (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 14.07.2023 06:00

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  1. burnley 14.07.2023 06:11 # burnley
    1) Эмильяно Мартинес в Челси это было бы уважаемо. Вратарь то он просто ахуительный. Но хер Вилла его продаст за вненяемые деньги.

    2) На какой буй Челси продавать 20-ти летнего центр заща перспективного?

    3) Онана тоже топ трансфер для МЮ. Но дорого пизда, конечно.



    Все остальные новости полная херня, если честно.

    Источник: http://fapl.ru/posts/101541/

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  2. bangladesh 14.07.2023 06:03 # bangladesh
    Ниже долбоебы:

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