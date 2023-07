Светская хроника за пятницу

"Челси" хочет купить Эмилиано Мартинеса. "Тоттенхэм" проявил интерес к Леви Колуиллу. Тиаго Алькантара может вернуться в "Барселону". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хочет приобрести голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса. (talkSPORT)



"Челси" установил контакт с "Лионом" насчет покупки нападающего Райана Шерки. (90min)



"Тоттенхэм" вступил в борьбу за защитника "Челси" Леви Колуилла. (Evening Standard)



"Манчестер Юнайтед" все ближе к покупке голкипера "Интера" Андре Онана за 43 миллиона фунтов плюс бонусы. (Fabrizio Romano)



"Галатасарай" обратился к "Юнайтед" насчет приобретения полузащитника Фреда, который также интересен "Фулхэму" и саудовским клубам. (Fabrizio Romano)



Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обсудит со своим вингером Риядом Махрезом интерес к тому со стороны "Аль-Ахли". (Daily Mirror)



"Ливерпуль" собирается приобрести полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Daily Mirror)



"Арсенал" отклонил предложение "Бешикташа" в 2.1 млн. фунтов о покупке защитника Роба Холдинга. (The Athletic)



"Барселона" задумывается о возвращении полузащитника "Ливерпуля" Тиаго Алькантары. (Sport)



"Вест Хэм" готов предложить 25 млн. фунтов за капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза. (Daily Mail)



Вингер "Вильярреала" Арно Данжума открыт к переходу в "Эвертон". (talkSPORT)



"Вулверхэмптон" потерял интерес к полузащитнику "Бристоль Сити" Алексу Скотту, который теперь, вероятно, достанется "Борнмуту". (talkSPORT)



Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер стал целью для "Вулверхэмптона", чей первый номер Жозе Са в свою очередь вызывает интерес у "Ноттингем Форест". (Daily Mail)



Предложение "Фулхэма" в 18 млн. фунтов о покупке защитника "Бенфики" Морато было отклонено. (Daily Mail)



"Фулхэм" надеется опередить "Арсенал", "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико" в борьбе за полузащитника "Флуминенсе" Андре Триндаде. (90min)



Другое



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд стал лицом футбольной видеоигры EA Sports FC 24. (Daily Mail)



На "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, был наложен трансферный запрет со стороны ФИФА. (The Independent)



Тренировку Стивена Джеррарда в "Аль-Иттифаке" сравнили со знаменитым видео Тони Адамса, когда тот возглавлял "Гранаду". (The Sun)