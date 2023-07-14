"Майнц" арендовал Ван ден Берга у "Ливерпуля"

"Ливерпуль" отправил своего защитника Сеппа Ван ден Берга в "Майнц" на правах аренды.

Ван ден Берг принадлежит "Ливерпулю" с 2019 года. С тех пор Сепп уже дважды успел побывать в аренде, поиграв за "Престон" и "Шальке-04".



Совершив командировку в Гельзенкирхен в прошлом сезоне, сейчас 21-летний голландец возвращается в Бундеслигу и будет набираться опыта в "Майнце", который минувший сезон завершил на девятом месте в немецком первенстве.



В своем официальном заявлении "Майнц" сообщает, что пребывание Ван ден Берга в клубе может быть продлено за пределы сезона 2023/24 при соблюдении заранее оговоренных с "Ливерпулем" условий.