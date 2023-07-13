"Ноттингем Форест" перехватил Виллиана

Бывший вингер "Фулхэма" Виллиан близок к переходу в "Ноттингем Форест" свободным агентом.

Напомним, контракт Виллиана с "Фулхэмом" истек еще в конце июня. 34-летний бразилец отклонил первое предложение "дачников" о новой сделке, но после вмешательства своего главного тренера Марку Силвы лондонский клуб предпринял вторую попытку.



Казалось, "Фулхэму" удастся вернуть Виллиана, однако так было до того, как в борьбу за экс-игрока "Челси" вступил "Форест".



По информации BBC, Виллиан уже проходит медобследование у "лесников", для которых он станет первым новичком в это трансферное окно, если не считать выкупленного у "Ньюкасла" нападающего Криса Вуда.



В минувшем сезоне Виллиан буквально обрел вторую молодость, забив пять голов и отдав шесть результативных передач в 30 матчах за "Фулхэм".