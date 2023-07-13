"Арсенал" пообещал "Вест Хэму" оформить трансфер Райса в пятницу

"Вест Хэм" получил гарантии того, что "Арсенал" завершит трансфер полузащитника Деклана Райса в пятницу.

Напомним, накануне появилась информация о том, что "Вест Хэм" испытывает разочарование от задержки с переходом Райса в "Арсенал", хотя два клуба согласовали сделку стоимостью 105 миллионов фунтов более недели назад.



Эта задержка связана с оформлением документов юристами "Арсенала", однако Sky Sports может подтвердить, что в пятницу все бумаги будут подготовлены и отправлены "Вест Хэму" на подписание.



Сам Райс уже прошел медицинское обследование и согласовал условия личного контракта с "Арсеналом". Ожидается, что Деклан полетит с командой Микеля Артеты в предсезонное турне по США в воскресенье.