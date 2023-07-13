"Челси" продал Пулишича в "Милан"

Кристиан Пулишич "Челси" подтвердил переход своего вингера Кристиана Пулишича в "Милан". Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

Пройдя медобследование, Пулишич заключил с "Миланом" контракт до лета 2028. Выступать за "россонери" Кристиан будет под 11-м номером.

Пулишич сыграл 145 матчей и забил 26 голов за "Челси" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 58 миллионов фунтов летом 2019, однако закрепиться в стартовом составе "синих" так и не смог.

Тем не менее, за свои четыре сезона на "Стэмфорд Бридж" 24-летний американец успел выиграть Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.


Метки Милан, Пулишич, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 21:00

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  1. gucman 13.07.2023 21:02 # gucman
    Сдали стеклотару за 20 лямов. Норм

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  2. bembo 13.07.2023 21:01 # bembo
    По факту 20 лямов мало. Его цена 30ик. Еще потопарит молодой

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