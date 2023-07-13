"Челси" продал Пулишича в "Милан"
"Челси" подтвердил переход своего вингера Кристиана Пулишича в "Милан". Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.
Пройдя медобследование, Пулишич заключил с "Миланом" контракт до лета 2028. Выступать за "россонери" Кристиан будет под 11-м номером.
Пулишич сыграл 145 матчей и забил 26 голов за "Челси" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 58 миллионов фунтов летом 2019, однако закрепиться в стартовом составе "синих" так и не смог.
Тем не менее, за свои четыре сезона на "Стэмфорд Бридж" 24-летний американец успел выиграть Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
13.07.2023 21:00
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