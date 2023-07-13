Хендерсон принял предложение "Аль-Иттифака"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон принял роскошное предложение "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.

Минувшей ночью стало известно, что "Аль-Иттифак" предложил Хендерсону контракт с зарплатой вчетверо больше, нежели те 200,000 фунтов в неделю, что Джордан имеет в "Ливерпуле".

Столь заманчивое предложение Хендерсон получил благодаря тому, что главным тренером "Аль-Иттифака" с недавних пор является легенда "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, у которого Джордан в свое время принял капитанскую повязку.

Как утверждает The Guardian, в четверг Хендерсон переговорил с Юргеном Клоппом насчет поступившего предложения, и главный тренер "Ливерпуля" дал Джордану свое благословение.

Однако "Аль-Иттифаку" все еще нужно договориться с "Ливерпулем". Саудовский клуб надеялся подписать 33-летнего англичанина бесплатно, но "красные" намерены потребовать компенсацию в 10 миллионов фунтов.

Добавим, в минувшем сезоне Хендерсон сыграл 43 матча за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Контракт Джордана с "красными" рассчитан до лета 2025.


Метки Аль-Иттифак, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 13.07.2023 19:28 # alexomck
    пригрели змею, вот подонок, шоб ты больше 10 голов за сезон не забивал!

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  2. moneymaker 13.07.2023 19:26 # moneymaker
    Ебаьь усиление колбасы подъехало, Джеррард знает что этот еблан в апл уже который год не тащит, да и не тащил никогда в принципе

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  3. keita 13.07.2023 19:26 # keita
    Спасибо, еще Фабиньо заберите и надо оформить Лавиа + Тчуамени и можно начинать

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  4. kukuruzko 13.07.2023 19:22 # kukuruzko
    Искандеры кутят:
    https://youtu.be/CxwWDx-KPY8?t=1472

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  5. narcot 13.07.2023 19:20 # narcot
    Хто сабаку манкуртскага з ланцуга спусціў? Маўпа жадае чытать не расійскую, але ж не разумее іншую кеек

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  6. electric 13.07.2023 19:19 # electric
    Сасать, stilllove и остальные подсосы! Ухехехехе!))

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  7. gucman 13.07.2023 19:10 # gucman
    лyзepxyй кидают все, кому ни лень, просто клуб вечных терпил

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  8. moneycity 13.07.2023 19:05 # moneycity
    Капитан Манчестер Сити уходит в Барселону.
    Капитан-неудачник портовой помойки ЛГБТпуль уходит в другую помойку к другому капитану-неудачнику в помойную лигу.

    Всё, что нужно знать о портовых обрыганах.

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  9. sausage 13.07.2023 19:05 # sausage
    Ну что ж, Клопп поступил красиво, а впрочем нормально, не то что всякие леви. Только вот пока предложения, как такового в клуб не поступало. Так или иначе, спасибо кэпу за всё и удачи!

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  10. bembo 13.07.2023 19:01 # bembo
    10 лямов хахахахахаа

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