Хендерсон принял предложение "Аль-Иттифака"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон принял роскошное предложение "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.

Минувшей ночью стало известно, что "Аль-Иттифак" предложил Хендерсону контракт с зарплатой вчетверо больше, нежели те 200,000 фунтов в неделю, что Джордан имеет в "Ливерпуле".



Столь заманчивое предложение Хендерсон получил благодаря тому, что главным тренером "Аль-Иттифака" с недавних пор является легенда "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, у которого Джордан в свое время принял капитанскую повязку.



Как утверждает The Guardian, в четверг Хендерсон переговорил с Юргеном Клоппом насчет поступившего предложения, и главный тренер "Ливерпуля" дал Джордану свое благословение.



Однако "Аль-Иттифаку" все еще нужно договориться с "Ливерпулем". Саудовский клуб надеялся подписать 33-летнего англичанина бесплатно, но "красные" намерены потребовать компенсацию в 10 миллионов фунтов.



Добавим, в минувшем сезоне Хендерсон сыграл 43 матча за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Контракт Джордана с "красными" рассчитан до лета 2025.