Хендерсон принял предложение "Аль-Иттифака"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон принял роскошное предложение "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.
Минувшей ночью стало известно, что "Аль-Иттифак" предложил Хендерсону контракт с зарплатой вчетверо больше, нежели те 200,000 фунтов в неделю, что Джордан имеет в "Ливерпуле".
Столь заманчивое предложение Хендерсон получил благодаря тому, что главным тренером "Аль-Иттифака" с недавних пор является легенда "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, у которого Джордан в свое время принял капитанскую повязку.
Как утверждает The Guardian, в четверг Хендерсон переговорил с Юргеном Клоппом насчет поступившего предложения, и главный тренер "Ливерпуля" дал Джордану свое благословение.
Однако "Аль-Иттифаку" все еще нужно договориться с "Ливерпулем". Саудовский клуб надеялся подписать 33-летнего англичанина бесплатно, но "красные" намерены потребовать компенсацию в 10 миллионов фунтов.
Добавим, в минувшем сезоне Хендерсон сыграл 43 матча за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Контракт Джордана с "красными" рассчитан до лета 2025.
13.07.2023 19:00
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Последние комментарии:
пригрели змею, вот подонок, шоб ты больше 10 голов за сезон не забивал!
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Ебаьь усиление колбасы подъехало, Джеррард знает что этот еблан в апл уже который год не тащит, да и не тащил никогда в принципе
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Спасибо, еще Фабиньо заберите и надо оформить Лавиа + Тчуамени и можно начинать
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Искандеры кутят:
https://youtu.be/CxwWDx-KPY8?t=1472
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Хто сабаку манкуртскага з ланцуга спусціў? Маўпа жадае чытать не расійскую, але ж не разумее іншую кеек
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Сасать, stilllove и остальные подсосы! Ухехехехе!))
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лyзepxyй кидают все, кому ни лень, просто клуб вечных терпил
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Капитан Манчестер Сити уходит в Барселону.
Капитан-неудачник портовой помойки ЛГБТпуль уходит в другую помойку к другому капитану-неудачнику в помойную лигу.
Всё, что нужно знать о портовых обрыганах.
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Ну что ж, Клопп поступил красиво, а впрочем нормально, не то что всякие леви. Только вот пока предложения, как такового в клуб не поступало. Так или иначе, спасибо кэпу за всё и удачи!
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10 лямов хахахахахаа
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