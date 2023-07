Светская хроника за четверг

"Бавария" готова переключиться с Харри Кейна на Хулиана Альвареса. "Интер" готов заплатить только 25 миллионов фунтов за Ромелу Лукаку. Дарвин Нуньес сменил игровой номер в "Ливерпуле". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Бавария" готова переключиться на нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса, если не сможет заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма". (The Sun)



"Тоттенхэм" готов приобрести нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича в случае ухода Кейна. (Foot Mercato)



ПСЖ сделает все, чтобы заполучить Кейна, но сам Харри предпочитает "Баварию". (RMC Sport)



Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг является целью для "Атлетико". (Marca)



"Ливерпуль" не получал запросов из Саудовской Аравии насчет своего капитана Джордана Хендерсона. (Liverpool Echo)



"Барселона" хочет полузащитника Сити" Бернарду Силву, а Джовани Ло Чельсо из "Тоттенхэма" рассматривает в качестве запасного варианта. (Mundo Deportivo)



"Сити" отклонил несколько предложений в районе 30 миллионов фунтов по полузащитнику Джеймсу Макати. (The Sun)



"Интер" готов заплатить 25 млн. фунтов плюс бонусы за нападающего Ромелу Лукаку, но "Челси" оценивает своего игрока в 40 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" заинтересованы в нападающем "Атлетико" Жоау Фелише. (ABC)



"Вилле" было предложено приобрести полузащитника "Милана" Шарля Де Кетеларе за 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Эвертон" хочет пригласить нападающих Муссу Дембеле и Джейми Варди. (Football Transfers)



"Кардифф" надеется вернуть экс-полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, однако тот также интересен саудовским клубам. (talkSPORT)



"Ноттингем Форест" сделал предложение вингеру Виллиану, который доступен свободным агентом. (The Athletic)



"Бристоль Сити" отказался продать 19-летнего полузащитника Алекса Скотта в "Борнмут" за 15 млн. фунтов. (Bristol Live)



Другое



Вингер "Челси" Кристиан Пулишич получит 11-й номер в "Милане". (Goal)



В преддверии нового сезона нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньнес сменил игровой номер на "девятку". (Liverpool Echo)



Футбольная Лига запретила публиковать информацию о согласовании покупки своих клубов, пока сделка не будет одобрена лигой. (The Athletic)