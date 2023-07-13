"Аль-Ахли" готов заплатить 30 млн. фунтов за Махреза

"Аль-Ахли" готов заплатить "Манчестер Сити" 30 миллионов фунтов за вингера Рияда Махреза.

В данный момент у Махреза остается еще два года по контракту с "Сити", который он представляет после своего перехода из "Лестера" за 60 млн. фунтов летом 2018.



По информации The Athletic, "Аль-Ахли" уже озвучил свое предложение самому Махрезу, выразив готовность платить 32-летнему алжирцу 25 млн. фунтов в год.



Махрез пока не принял решение насчет своего будущего. Рияд не исключает переезд в Саудовскую Аравию, но и может остаться в "Сити".



Несмотря на то, что компенсация в 30 млн. фунтов выглядит привлекательно для уже не молодого игрока, "Сити" не горит желанием идти на сделку с "Аль-Ахли".