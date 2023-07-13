Алли рассказал, что подвергся сексуальному насилию в шесть лет

Полузащитник "Эвертона" Деле Алли рассказал, что подвергся сексуальному насилию в возрасте шести лет.

Соответствующее признание 27-летний англичанин дал в интервью ютуб-каналу The Overlap Гари Невилла.



"В шесть лет ко мне домогалась мама друга, которая часто бывала у нас дома. Моя мама была алкоголичкой".



"Меня отправили в Африку, чтобы я научился дисциплине. Затем я вернулся. В семь я начал курить. В восемь я столкнулся с наркотиками, стал продавать наркотики. Старшие сказали, что никто не будет останавливать ребенка на велосипеде, поэтому я катался по району, а под футбольной формой у меня были наркотики".



"В 11 лет я повесился на мосту, но сосед снял меня. В 12 меня усыновили, и я оказался в удивительной семье. Я не мог просить о большем. Эти люди сделали так много для меня... Если бы Бог создавал людей, это были они. Они были удивительны и очень мне помогли", — сообщил Алли.



Также Алли рассказал, что у него возникла зависимость от снотворного, и он провел шесть недель на реабилитации в Америке в это межсезонье.