"Аль-Иттихад" предложит 40 млн. фунтов за Фабиньо
"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готовится выдвинуть свое предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо в размере 40 миллионов фунтов.
The Athletic ожидает, что "Ливерпуль" быстро примет то или иное решение по Фабиньо. Главное беспокойство "красных" в том, что у них пока нет замены для 29-летнего бразильца.
Однако "Ливерпуль" работает над приобретением полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа, и продажа Фабиньо может придать импульс этим переговорам.
Сейчас у Фабиньо остается еще три года по контракту с "Ливерпулем", но экс-игрок "Монако" довольно нестабильно провел минувший сезон и был бледной тенью игрока, который выигрывал с "красными" Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.
13.07.2023 15:00
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Последние комментарии:
Продано на&уй
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Менять опытного опорника на какого-то хуй пойми какого негритёнка - кринж
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Фабиньо уже не торт. 40 за него - это просто подарок.
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Нахуй пошли
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продано
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