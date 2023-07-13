"Аль-Иттихад" предложит 40 млн. фунтов за Фабиньо

"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готовится выдвинуть свое предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо в размере 40 миллионов фунтов.

The Athletic ожидает, что "Ливерпуль" быстро примет то или иное решение по Фабиньо. Главное беспокойство "красных" в том, что у них пока нет замены для 29-летнего бразильца.



Однако "Ливерпуль" работает над приобретением полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа, и продажа Фабиньо может придать импульс этим переговорам.



Сейчас у Фабиньо остается еще три года по контракту с "Ливерпулем", но экс-игрок "Монако" довольно нестабильно провел минувший сезон и был бледной тенью игрока, который выигрывал с "красными" Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.