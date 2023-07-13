"Аль-Иттихад" предложит 40 млн. фунтов за Фабиньо

Фабиньо "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готовится выдвинуть свое предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо в размере 40 миллионов фунтов.

The Athletic ожидает, что "Ливерпуль" быстро примет то или иное решение по Фабиньо. Главное беспокойство "красных" в том, что у них пока нет замены для 29-летнего бразильца.

Однако "Ливерпуль" работает над приобретением полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа, и продажа Фабиньо может придать импульс этим переговорам.

Сейчас у Фабиньо остается еще три года по контракту с "Ливерпулем", но экс-игрок "Монако" довольно нестабильно провел минувший сезон и был бледной тенью игрока, который выигрывал с "красными" Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 674

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  1. keita 13.07.2023 15:46 # keita
    Продано на&уй

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  2. sausage 13.07.2023 15:26 # sausage
    Менять опытного опорника на какого-то хуй пойми какого негритёнка - кринж

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  3. brown-ale 13.07.2023 15:25 # brown-ale
    Фабиньо уже не торт. 40 за него - это просто подарок.

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  4. sausage 13.07.2023 15:23 # sausage
    Нахуй пошли

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  5. alexomck 13.07.2023 15:02 # alexomck
    продано

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