"Эвертон" сделал предложение по Эланге

Энтони Эланга "Эвертон" сделал предложение в 15-20 миллионов фунтов о покупке вингера "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланги.

В минувшем сезоне Эланга сыграл 26 матчей за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, но не забил ни одного гола. Не сумев произвести впечатление на главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, Энтони оказался выставлен на трансфер.

Этой возможностью решил воспользоваться "Эвертон", который хотел арендовать 21-летнего игрока сборной Швеции еще в январе.

Как сообщает BBC, сейчас "Эвертон" ждет ответа "Юнайтед" на свое предложение по Эланге, который также вызывает интерес из Германии.


Метки Манчестер Юнайтед, Эвертон, Эланга

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 14:45

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  1. alexomck 13.07.2023 15:02 # alexomck
    с такими трансферами только в шип, на дайча одна надёга

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  2. narcot 13.07.2023 14:53 # narcot
    на одном уровне с гнездом и насильником

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