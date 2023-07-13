Эшли Янг перешел в "Эвертон"

Эшли Янг Бывший защитник "Астон Виллы" Эшли Янг присоединился к "Эвертону" в качестве свободного агента.

38-летний Янг заключил с "Эвертоном" контракт на один год, став первым приобретением команды Шона Дайча в это трансферное окно.

В лице Янга "Эвертон" получил игрока с громадным опытом. Только в Премьер-Лиге Эшли сыграл 422 матча.

Янг, на счету которого 39 матчей за сборную Англии, также имел на руках предложениях от различных клубов Премьер-Лиги, Чемпионшипа и Европы.

"Тренер сыграл важную роль в моем переходе. Я знаю его и знаю, какой страстью и каким желанием он обладает. Ему нет равных в плане честности, воли к работе и стремления к успеху", — заявил экс-игрок "Манчестер Юнайтед".




Метки Астон Вилла, трансферы, Эвертон, Янг

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 14:00

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