Эшли Янг перешел в "Эвертон"

Бывший защитник "Астон Виллы" Эшли Янг присоединился к "Эвертону" в качестве свободного агента.

38-летний Янг заключил с "Эвертоном" контракт на один год, став первым приобретением команды Шона Дайча в это трансферное окно.



В лице Янга "Эвертон" получил игрока с громадным опытом. Только в Премьер-Лиге Эшли сыграл 422 матча.



Янг, на счету которого 39 матчей за сборную Англии, также имел на руках предложениях от различных клубов Премьер-Лиги, Чемпионшипа и Европы.



"Тренер сыграл важную роль в моем переходе. Я знаю его и знаю, какой страстью и каким желанием он обладает. Ему нет равных в плане честности, воли к работе и стремления к успеху", — заявил экс-игрок "Манчестер Юнайтед".