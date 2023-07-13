Энрике советует "Ливерпулю" продать Тиаго

Бывший игрок "Ливерпуля" Хосе Энрике посоветовал "красным" продать полузащитника Тиаго Алькантару этим летом.

В сезоне 2022/23 Тиаго отметился только 14 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, причем последний раз это случалось еще в начале февраля.



Сейчас у Тиаго остается только 12 месяцев по контракту, и Энрике рассматривает 32-летнего испанца как обузу для команды Юргена Клоппа.



"Я обожаю его как игрока. Но если насчет него поступит предложение, убежден, мы должны его принять".



"Он игрок топ-уровня, но большую часть времени он травмирован. Нам нужны более надежные игроки", — цитирует Энрике Liverpool Echo.