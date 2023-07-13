Энрике советует "Ливерпулю" продать Тиаго

Тиаго Алькантара Бывший игрок "Ливерпуля" Хосе Энрике посоветовал "красным" продать полузащитника Тиаго Алькантару этим летом.

В сезоне 2022/23 Тиаго отметился только 14 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, причем последний раз это случалось еще в начале февраля.

Сейчас у Тиаго остается только 12 месяцев по контракту, и Энрике рассматривает 32-летнего испанца как обузу для команды Юргена Клоппа.

"Я обожаю его как игрока. Но если насчет него поступит предложение, убежден, мы должны его принять".

"Он игрок топ-уровня, но большую часть времени он травмирован. Нам нужны более надежные игроки", — цитирует Энрике Liverpool Echo.


Метки Алькантара, Ливерпуль, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 13:00

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  1. bangladesh 13.07.2023 13:04 # bangladesh
    а че давайте всех полузащитников продадим. хуйню несет Хосе

    (ответить)

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