"Ливерпуль" готов поспорить с "Брайтоном" за Колуилла

"Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Брайтону" в борьбе за защитника "Челси" Леви Колуилла.

Ранее этим летом "Челси" отклонил предложение "Брайтона", где Колуилл провел минувший сезон на правах аренды, по Леви в 30 миллионов фунтов.



"Челси"совершенно не хочет терять Колуилла и готов заключить со своим воспитанником новый контракт, однако в конечном счете многое зависит от самого Леви.



Колуилл не уверен, что сможет играть регулярно за команду Маурисио Почеттино, и отказ от нового контракта подтолкнул бы "Челси" к продаже 20-летнего защитника в это трансферное окно.



И если Колуилл будет доступен для трансфера, "Ливерпуль" приложит все усилия, чтобы заполучить игрока, который едва отпраздновал победу на Чемпионате Европы U-21 с молодежной сборной Англии, сообщает talkSPORT.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является большим поклонником таланта Колуилла и считает, что Леви придал бы крепости центру обороны "красных".