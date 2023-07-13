"Челси" открыт к продаже Трево Чалобы

Трево Чалоба Владельцы "Челси" открыты к продаже защитника Трево Чалобы по правильной цене этим летом.

По информации Evening Standard, Чалоба имеет низший приоритет в планах главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино относительно своих конкурентов по позиции в лице Тиаго Силвы, Весле Фофана, Бенуа Бадиашиле и Леви Колуилла.

Почеттино дал понять своему клубу, что ему будет достаточно четырех центральных защитников на сезон, в котором "Челси" не будет выступать в еврокубках.

Учитывая предпочтения Почеттино, "Челси" решил выставить Чалобу на трансфер. "Синие" готовы отпустить 24-летнего англичанина, если получат правильное предложение — в районе 25 миллионов фунтов.

Еще в прошлом месяце стало известно, что купить Чалобу хочет "Интер". Интересен Трево и ряду других клубов.


Метки Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 13.07.2023 12:06 # ganinilyha
    Бездарен. Чего стоит подкат против Родриго.

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  2. bangladesh 13.07.2023 11:55 # bangladesh
    бл че у него с ебальником?

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  3. narcot 13.07.2023 11:38 # narcot
    продать нельзя оставить

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  4. tursa 13.07.2023 11:02 # tursa
    Продавайте колуила и закрывайте академию

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