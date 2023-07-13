"Челси" открыт к продаже Трево Чалобы

Владельцы "Челси" открыты к продаже защитника Трево Чалобы по правильной цене этим летом.

По информации Evening Standard, Чалоба имеет низший приоритет в планах главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино относительно своих конкурентов по позиции в лице Тиаго Силвы, Весле Фофана, Бенуа Бадиашиле и Леви Колуилла.



Почеттино дал понять своему клубу, что ему будет достаточно четырех центральных защитников на сезон, в котором "Челси" не будет выступать в еврокубках.



Учитывая предпочтения Почеттино, "Челси" решил выставить Чалобу на трансфер. "Синие" готовы отпустить 24-летнего англичанина, если получат правильное предложение — в районе 25 миллионов фунтов.



Еще в прошлом месяце стало известно, что купить Чалобу хочет "Интер". Интересен Трево и ряду других клубов.